Росіяни просять переговори "без передумов": військовий експерт назвав їхню мету

Росія вперто намагається посадити Україну за стіл перемовин на своїх ультимативних умовах. Цим Кремль хоче реалізувати конкретні цілі, які дозволять Москві отримати політичні вигоди.

Зважаючи на форсовану поразку окупантів у війні проти України, вони прагнуть зберегти бодай якісь результати своєї злочинної агресії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу Роман Світан.

Зверніть увагу Захарова заявила, що Росія готова вести переговори з Україною: зацькували навіть свої

Експерт зазначив, що росіянам абсолютно не потрібні переговори як такі. Цей процес можна було назвати як завгодно, але головне для них – щоб ЗСУ перестали наступати по лінії фронту.

Тобто росіянам потрібен Донбас, сухопутний "коридор" до Криму та сам півострів. Тому це їм і треба, але вони навряд це "виторгують". Їм потрібно "заморозити" рух українських військ, оскільки вони чудово розуміють, що ЗСУ набагато сильніші за російську армію і можуть росіян вибити не лише з правого берега, а й з Луганської області,

– пояснив оглядач.

За його словами, українські військові спроможні як мінімум "зачистити" лівий берег Сіверського Дінця та сухопутний коридор до Криму, рухаючись з-під Оріхового на Мелітополь.

"Якраз після виходу із правого берега звільниться кілька десятків тисяч українських військ на правому березі. Утримувати правий берег простіше, а тому їх можуть перекинути у бік Оріхового і далі почати звільняти вже Запорізький фронт у бік Мелітополя", – додав аналітик.

Чому росіяни так прагнуть перемовин з Україною: дивіться відео

На його думку, посилення ЗСУ на кілька десятків тисяч бійців дасть можливість українським військам "перерізати" сухопутний "коридор" до Криму.

"Щоб цього не сталося, росіяни готові наразі йти на будь-які переговори. Справа не в умовах, а у самому факті діалогу. Бо коли відбуваються переговори – війна зупиняється. Тому вони їм потрібні, а зупинення наступу ЗСУ", – резюмував Світан.

Читайте також Чому Україну почали активніше закликати до перемовин з Росією: пояснення Ступака

Вас також може зацікавити – що означає маячня Захарової про "мирні переговори": дивіться відео

Росія хоче переговорів: що відомо