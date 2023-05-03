ЗСУ знають про ці плани: полковник запасу сказав, чи Росія може знищити ЗРК Patriot

Не виключено, що відсутність масштабних ракетних ударів по території України пов'язана з тим, що Росія економить ракети для нової атаки найближчим часом. Крім того, в окупантів є бажання та певні можливості знищити нову західну техніку, яка уже є в Україні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, для цього спочатку росіяни визначатимуть, де розташована нова система ППО в Україні.

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Росія може готувати новий масований обстріл

Для того, аби показати своєму народові хоч якісь перемоги, Росія може не шкодувати ані засобів, ані сил. Зокрема, є ймовірність, що Владімір Путін хоче знищити нову західну техніку, яку поставили Україні. Не виключеннями є й ЗРК Patriot.

Технічно це можливо, і це логічна для них задача. Спочатку спробувати малими атаками "промацати" оборону ППО і нашу нову локацію. Річ у тім, що захід Patriot змінив нашу локацію, вся система змінилась і посунулась. Масовану атаку вони, найімовірніше, готують,

– заявив Роман Світан.

З останньої масованої ракетної атаки 9 березня Росія могла виготовити більше сотні ракет, зокрема "Калібрів" і Х-101. Тим паче останнім часом окупанти набагато рідше використовують "Калібри".

"Росія може запустити нову масовану атаку, щоб промацувати нашу нову систему ППО, вичислити, де стоять Patriot або хоча б батарея керування. І вже тоді завдати по наших ЗРК удар уже не крилатими ракетами, а "Кинджалами" чи "Іскандерами", – зазначив льотчик-інструктор.

За його словами, якщо росіяни підіймуть в небо літак А-50, то це буде показником, що вони вишуковують нашу систему ППО. Звичайно, наші льотчики знають про таку схему, тому є розроблені спеціальні механізми протидії. Втім варто зауважити, що до 9 травня потрібно не ігнорувати сигнали повітряних тривог, атаки можуть бути широкомасштабними.

Роман Світан про можливість знищення ЗРК Patriot: дивіться відео

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