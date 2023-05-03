ЗСУ знають про ці плани: полковник запасу сказав, чи Росія може знищити ЗРК Patriot
Не виключено, що відсутність масштабних ракетних ударів по території України пов'язана з тим, що Росія економить ракети для нової атаки найближчим часом. Крім того, в окупантів є бажання та певні можливості знищити нову західну техніку, яка уже є в Україні.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, для цього спочатку росіяни визначатимуть, де розташована нова система ППО в Україні.
Дивіться також Лазерне наведення та помста за Умань: як ЗСУ використовують ракети Zuni проти росіян
Росія може готувати новий масований обстріл
Для того, аби показати своєму народові хоч якісь перемоги, Росія може не шкодувати ані засобів, ані сил. Зокрема, є ймовірність, що Владімір Путін хоче знищити нову західну техніку, яку поставили Україні. Не виключеннями є й ЗРК Patriot.
Технічно це можливо, і це логічна для них задача. Спочатку спробувати малими атаками "промацати" оборону ППО і нашу нову локацію. Річ у тім, що захід Patriot змінив нашу локацію, вся система змінилась і посунулась. Масовану атаку вони, найімовірніше, готують,
– заявив Роман Світан.
З останньої масованої ракетної атаки 9 березня Росія могла виготовити більше сотні ракет, зокрема "Калібрів" і Х-101. Тим паче останнім часом окупанти набагато рідше використовують "Калібри".
"Росія може запустити нову масовану атаку, щоб промацувати нашу нову систему ППО, вичислити, де стоять Patriot або хоча б батарея керування. І вже тоді завдати по наших ЗРК удар уже не крилатими ракетами, а "Кинджалами" чи "Іскандерами", – зазначив льотчик-інструктор.
За його словами, якщо росіяни підіймуть в небо літак А-50, то це буде показником, що вони вишуковують нашу систему ППО. Звичайно, наші льотчики знають про таку схему, тому є розроблені спеціальні механізми протидії. Втім варто зауважити, що до 9 травня потрібно не ігнорувати сигнали повітряних тривог, атаки можуть бути широкомасштабними.
Роман Світан про можливість знищення ЗРК Patriot: дивіться відео
Ракетні обстріли України: останні новини
- Російські окупанти 3 квітня обстріляли вокзал у Херсоні. Терористи поцілили у пасажирський вагон, внаслідок чого поранення отримав щонайменше один чоловік.
- У ніч з 2 на 3 травня під обстрілами був житловий сектор Запоріжжя. Один будинок було зруйновано повністю. Приблизно у 40 будинках вибито вікна та є інші пошкодження.
- Окрім того, тієї ж ночі російські військові випустили 26 ударних дронів типу "Шахід". ППО знищила 21 ворожу повітряну ціль. Три прильоти було у Кропивницькому, по одному – на Миколаївщині та в Дніпрі.