Росія виділила аж 6 мільйонів доларів, щоб "перекласти відповідальність" за підрив ГЕС на Київ

Кремль виділив аж 6 мільйонів доларів на те, щоб поширювати фейки про підрив Каховської ГЕС. Окупанти хочуть дискредитувати українське військове командування та державних діячів.

Українські розвідники пояснили, що Росія насправді хоче "перекласти відповідальність" за підрив дамби на Україну. Проте вже навіть у Білому домі заявили, що відповідальність за знищення Каховської ГЕС несе Росія.

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Що запланував Кремль

Розвідка пояснила, що російське агентство соціального проєктування запустило новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів.

В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають "перекласти" на Україну "відповідальність" за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови політичної кризи,

– заявили розвідники.

Росіяни планують розмістити публікації з так званим "клікбейтним" характером, у яких прямо звинуватять воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України. Розвідники пояснили, що заголовки будуть подібного маніпулятивного та брехливого типу:

"так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу";

"вибух дамби має "змити" Зеленського";

"Зеленський робить все, щоб перестати бути "нашим мерзотником";

"підрив дамби утопить Зеленського та Україну".

Окрім того, під цими "матеріалами" Кремль планує розмістити коментарі з фейкових акаунтів. Останні повинні:

видати себе за українських та іноземних читачів;

створити враження "живої"дискусії;

залучити до обговорення реальних користувачів.

Наявний бюджет проєкту складає близько 6 мільйонів доларів можливістю подальшого збільшення,

– заявили розвідники.

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Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів

Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови російських загарбників. Воно підтверджує, що Каховську гідроелектростанцію підірвала російська диверсійна група. До речі, вороги контролюють станцію з лютого 2022 року.

Там не вони (українська сторона – 24 Канал) довбанули. Там наша диверсійна група. Вони хотіли на кшталт цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували,

– розповів окупант іншому в перехопленій розмові.

СБУ перехопила розмову окупантів: слухайте аудіо

Окрім того, Служба безпеки України за фактом воєнного злочину Росії відкрила дві справи:

порушення законів та звичаїв війни;

екоцид.

Варто зазначити, що українська розвідка пояснювала, що у них є докази того, що станцію Росія підірвали дистанційно. Детальніше про це – читайте за посиланням.

Зверніть увагу! Партизанський рух "Атеш" повідомив, що Каховську ГЕС підірвав 1 батальйон 205-ї мотострілецької бригади з російського міста Будьонновськ. Наказ про замінування віддав російський полковник Едуард Юрійович Шандур – командир 205-ї окремої мотострілецької бригади. Виконували – члени інженерно-саперного батальйону 2-ї БТРг.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив причетність російських військових з 205-ї окремої мотострілецької бригади до підриву Каховської ГЕС.