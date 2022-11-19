Росія та Іран таємно уклали угоду щодо виробництва дронів, – WP

Росія таки підписала з Іраном угоду. Документ уклали таємно і він передбачає виробництво іранських дронів для війни в Україні.

Відповідну інформацію повідомило видання, посилаючись на дані американської та інших розвідок. Про це стало відомо 19 листопада.

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Що передбачає таємна угода

Згідно з новими розвідувальними даними, отриманими США та іншими західними службами безпеки, після кількох тижнів атак на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва, Москва таємно досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотників на території Росії,

– мовиться в повідомленні.

За даними видання, офіційні особи остаточно завершили угоду на початку листопада в Ірані.

За інформацією трьох чиновників, Тегеран та Москва намагаються передати одне одному проєкти та ключові компоненти. Зокрема, роблять все, щоб почати виробляти дрони протягом декількох місяців.

Стосунки Ірану з Кремлем можуть поглиблюватись

Ба більше, офіційні особи стверджують, що у випадку повної реалізації цієї угоди, російсько-іранський альянс буде поглиблюватись.

"Купивши власну збірну лінію, Росія могла б різко збільшити свої запаси щодо недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь, які в останні тижні змінили характер війни", – мовиться в повідомленні.

Окрім того, офіційні особи вважають, що ці домовленості передбачають економічні та політичні вигоди для Ірану. Хоч Тегеран і намагався здаватись нейтральним, проте їхня влада вважає, що зможе уникнути нових санкцій. Зокрема, зважаючи на те, що дрони виготовлять таки на російські території.

Що цьому передувало

Варто пригадати, що справді 8 листопада секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев прибув до Ірану. Офіційно тоді мовилось, що сторони мали обговорювати нібито економічні санкції та інше "західне втручання".

Проте в американському Інституті вивчення війни заявили, що, ймовірно, Патрушев поїхав у Тегеран, щоб обговорити потенційний продаж іранських балістичних ракет Росії.

8 листопада ЗМІ написали, що наприкінці серпня Путін відправив до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою, а також захоплені протитанкові ракети NLAW британського виробництва, Javelin, Stinger в обмін на 160 додаткових дронів-камікадзе.

Також 5 листопада Іран визнав, що передавав Росії дрони. Проте нібито тільки до 24 лютого 2022 року, що виявилось неправдою. Адже наша розвідка виявила, що деталі збитих в Україні дронів виготовлені після 24 лютого.

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