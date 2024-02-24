В ISW пояснили, чому росіяни вперто приписують провину за збиті літаки своїй же ППО

Напередодні, 23 лютого, наша розвідка та Повітряні сили ЗСУ збили ще один ворожий А-50. Цього разу росіяни знову почали говорити про нібито так званий "дружній вогонь" їхньої ППО.

В ISW пояснюють, що російська сторона справді просуває тезу, що нібито саме їхня ППО збила черговий російський літак. До речі, коли ЗСУ збили А-50 та Іл-22 15 січня, то російська пропаганда теж писала про так званий "дружній вогонь російської ППО".

Дивіться також Працювало ГУР і Повітряні сили: що відомо про знищення А-50 Росії над Азовським морем

У ISW проаналізували реакцію російської пропаганди на збиття А-50

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що ввечері 23 лютого Україна вдруге у 2024 році збила російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Адже українська сторона пояснювала, що окупанти використовують А-50 для координації російської авіації та протиповітряної оборони.

В ISW пояснили, що на фото та відео падіння літака, опублікованих 23 лютого 2024 року, помітно:

значну пожежу з вторинними детонаціями біля хутора на півночі Краснодарського краю Росії, тобто на північний схід від Приморсько-Ахтарська;

понівечені частини літака, тому дуже малоймовірно, що російські сили зможуть відремонтувати А-50 або що екіпаж вижив у катастрофі.

В ISW пригадали, що знищення ЗСУ літака А-50 в середині січня 2024 року призвело до тимчасового скорочення тактичної активності російської авіації над Азовським морем.

Водночас 23 лютого влада Краснодарського краю заявила про падіння невстановленого російського літака, який розбився біля хутора Трудова. Проте причини вони не назвали.

Попри це, російські ультранаціоналісти та "воєнкори" все частіше приписують збиття російських літаків російській, а не українській ППО.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська помилково збили їхній власний літак А-50, і звинувачували російських військових у системних проблемах, які вони повинні вирішити, щоб уникнути подальших інцидентів дружнього вогню,

– пояснили в ISW.

Аналітики зауважили, що:

один російський мілблогер зазначив, що літак А-50 та його вузькоспеціалізований екіпаж – це дефіцитний ресурс для Росії, який вона не може легко замінити;

мілблогери спеціально спростували українську та російську інформацію про те, що українські сили збили А-50 23 лютого та знову пов'язали це з їхніми попередніми запереченнями того, що ЗСУ відповідальні за збиття А-50 та Іл-22 15 січня;

про те, що українські сили збили А-50 23 лютого та знову пов'язали це з їхніми попередніми запереченнями того, що ЗСУ відповідальні за збиття А-50 та Іл-22 15 січня; мілблогери також пояснили нещодавно збиті українцями російські винищувачі Су-34 і Су-35 "вогнем дружньої ППО" та розкритикували повідомлення, які приписують це Україні;

ворожі "воєнкори" відмовляються приписувати будь-які успіхи українським силам як частину ширших зусиль у російському інформаційному просторі, спрямованих на деморалізацію українців і переконання росіян, що "перемога забезпечена".

Остання кремлівська риторика зосереджена на зображенні Росії як такої, що нібито здатна пережити готовність і здатність України воювати, включаючи тривалу військову підтримку Заходу для України, а послідовні заяви російських мілблогерів про "неефективність" української ППО та інших можливостей на полі бою узгоджуються з цією дезінформаційною кампанією,

– заявили в ISW.

Аналітики також впевнені, що збиття українцями російських стратегічних літаків, особливо двічі з інтервалом у декілька тижнів, серйозно підриває цей російський наратив.

Ба більше, в ISW назвали "дивним" ентузіазм мілблогерів приписувати "приголомшливу некомпетентність" власним ППО Росії.

Що насправді відомо про збиття ЗСУ російського літака А-50