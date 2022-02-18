Росія каже, що вивозить танки з-під українського кордону за тисячу кілометрів

18 лютого 2022 , 08:43
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Джерело:

"РИА Нововсти"

Росія заявила, що вивозить військову техніку з-під кордону України. У російському відомстві наголошують нібито мовиться про відведення "за тисячі кілометрів".

Відповідну інформацію оприлюднили журналістам у Міністерстві оборони Росії. Відведення нібито триває після завершення навчань.

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Росія каже, що відводить війська від кордону з Україною

Російське відомство повідомило, що підрозділи Західного військового округу повертаються у свої гарнізони після маневрів.

Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу висунувся до пункту постійної дислокації в Нижегородській області після завершення планових навчань,
– заявили у Міноборони.  

Російське відомство додало, що:

  • танки та іншу броньовану техніку доставлять залізницею протяжністю в тисячу кілометрів;
  • після прибуття до частини військові проведуть технічне обслуговування машин та підготують їх до подальших заходів.

До речі, протягом 10 – 20 лютого тривають військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Союзна рішучість – 2022". 

Зокрема 15 лютого Росія заявила, що завершила низку військових навчань. Як інформують у російському Міноборони, частина контингенту повертається у місця постійної дислокації. Мовилось нібито про повернення підрозділів Південного та Західного військових округів.

Інформація про дії Кремля та нібито відведення військ

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Автор: Діана Квасневська