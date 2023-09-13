Шалений поспіх: про що свідчить залучення Росією 25-тої армії на фронт
Росія кинула на Лимано-Куп'янський напрямок 25-ту армію. Її формування почалося у серпні, а зараз вересень. Якщо ворог за такий короткий термін кидає цей підрозділ на фронт, то виникають питання щодо його готовності.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, раніше були розмови, що цю армію вводитимуть на фронт у грудні 2023 року.
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Питання щодо підготовки 25-тої армії ворога
Денис Попович зазначив, що на підготовку 25-тої армії окупантів було відведено лише місяць. Як повідомляла британська розвідка, загарбників перекинули на Лимано-Куп'янський напрямок. Там це пов'язують з тим, що Росія зіткнулась з проблемою надмірно розтягнутих сил на фронті.
Наскільки я знаю, формування почалося у серпні. Зараз вересень. Можемо помітити поспіх, з яким ці підрозділи перекидали на український фронт. Якщо менш ніж місяць було відведено для підготовки армії, то виникають питання щодо її готовності,
– сказав він.
Попович про залучення Росією 25-тої армії на фронт: дивіться відео
Що відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку
- У Генштабі повідомили, що на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки. Сили оборони під час наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що динаміка бойових дій на Лимано-Куп'янському напрямку зрозуміла. Вже протягом декількох тижнів росіяни стягують війська та штурмують позиції ЗСУ. Українські військові відбивають атаки та знищують особливий склад, техніку, озброєння.
- Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що окупанти продовжують тиснути на Лимано-Куп'янському напрямку. Росіяни продовжують битися об українську оборону, як "риба об лід". Їм не вдається пройти через мінні поля та інженерні загородження.