Шалений поспіх: про що свідчить залучення Росією 25-тої армії на фронт

Росія кинула на Лимано-Куп'янський напрямок 25-ту армію. Її формування почалося у серпні, а зараз вересень. Якщо ворог за такий короткий термін кидає цей підрозділ на фронт, то виникають питання щодо його готовності.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, раніше були розмови, що цю армію вводитимуть на фронт у грудні 2023 року.

До теми Є проблеми із забезпеченням кадрових частин: навіщо Росія перекинула 25 армію на Луганщину

Питання щодо підготовки 25-тої армії ворога

Денис Попович зазначив, що на підготовку 25-тої армії окупантів було відведено лише місяць. Як повідомляла британська розвідка, загарбників перекинули на Лимано-Куп'янський напрямок. Там це пов'язують з тим, що Росія зіткнулась з проблемою надмірно розтягнутих сил на фронті.

Наскільки я знаю, формування почалося у серпні. Зараз вересень. Можемо помітити поспіх, з яким ці підрозділи перекидали на український фронт. Якщо менш ніж місяць було відведено для підготовки армії, то виникають питання щодо її готовності,

– сказав він.

Попович про залучення Росією 25-тої армії на фронт: дивіться відео

Що відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку