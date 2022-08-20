росія кинула всю агентуру, щоб зірвати підтримку України, – Мусієнко повідомив методи агресорки

російська агентура зараз почала активно використовувати усі можливі методи, аби дестабілізувати Європейський Союз й зірвати підтримку України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Він пояснив, що російські агенти використовують підкупи, корупцію, залякування, компромати – усі методи.

На думку Мусієнка, навіть відставка премʼєра Італії не відбувається без російських спецслужб та їх агентури.

Ми чудово розуміємо, що на фоні цього голову підіймають скептики. Вони починають говорити, що нібито підтримка України зброєю допомагає розбурхувати конфлікт далі. А також, що давайте перестанемо надавати (зброю – 24 канал), тоді, можливо, вони сядуть за стіл перемовин,

– пригадав Олександр Мусієнко.

"Це абсолютно схиблена й неправильна позиція. Проте вона теж присутня", – акцентував експерт.

Він зазначив, що не можна сказати про зупинку підтримки України зброєю, адже цей процес буде продовжуватися. Можливо, не всіма країнами, але більшість буде продовжувати це робити.

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