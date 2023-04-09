Ще мають боєзапас, – у ЗСУ відреагували на те, що Росія компенсує втрати ударами артилерії
Напередодні аналітики заявляли, що Росія компенсує свої втрати ударами артилерії. Цю інформацію вже підтвердили у Збройних Силах України.
Наразі російські загарбники мають суттєву перевагу в артилерії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує 24 Канал.
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Росія компенсує втрати ударами артилерії
За словами Череватого, якоюсь мірою заяви аналітиків можуть відповідати дійсності в тому сенсі, що справді окупанти мають суттєву перевагу в артилерії на тих напрямках, де вони концентрують свій удар. Це, як правило, радянські зразки.
Череватий зазначив, що загарбники все ще мають достатньо боєзапасу, щоб вражати наші позиції.
І відтак будь-який аналітик скаже, що ти маєш шукати шляхи, якщо не хочеш припиняти динаміку постійно турбувати ворога, то треба хоча б артилерійським вогнем накривати,
– наголосив речник.
Він додав, що до цього окупанти використовували піхотні групи і намагалися з ними знайти слабкі місця в українській обороні та прорвати її. Однак, наприклад, у Бахмуті, загарбники вже 9 місяців не можуть цього зробити.
Актуальні втрати росіян на фронті
З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 178 150 окупантів. Втрати у техніці:
- танків – 3 636 одиниць,
- бойових броньованих машин – 7 024 одиниць,
- артилерійських систем – 2 740 одиниць,
- РСЗВ – 533 одиниць,
- засобів ППО – 282 одиниці,
- літаків – 307 одиниць,
- гелікоптерів – 292 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 одиниць,
- крилатих ракет – 911 одиниць,
- кораблів – 18 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 602 одиниць,
- спеціальної техніки – 309 одиниці.