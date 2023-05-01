Білий дім озвучив велетенські втрати Росії біля Бахмута

За декілька місяців Росія втратила під Бахмутом понад 100 тисяч своїх військових вбитими та пораненими.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі оголосив, що нові розсекречені дані розвідки вказують на те, що Росія втратила 100 тисяч військових на війні в Україні лише з грудня. Про це він заявив 1 травня.

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Анонсований наступ Росії закінчився величезними втратами під Бахмутом

За словами Кірбі, від грудня Росія втратила під Бахмутом 100 тисяч окупантів. З них 80 тисяч поранених і 20 тисяч вбитих.

У листопаді генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, заявив, що за перші 8 місяців повномасштабної війни Росія втратила понад 100 000 окупантів убитими чи пораненими. Нові дані свідчать про те, що втрати Росії останніми місяцями різко прискорилися.

Майже половині вбитих – вагнерівці

Кірбі сказав, що майже половина вбитих із грудня – це бійці ПВК "Вагнера". Частина з них є ув'язненими, яких звільнили з в'язниці для того, щоб послати на фронт. Американський чиновник зазначив, що ці зеки-вагнерівці були кинуті в бій без достатньої бойової підготовки й будь-якого відчуття організаційного командування та контролю.

США готують новий пакет допомоги для України

Водночас Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати передали Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки. Він додав, що невдовзі США нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.

Росія щодня втрачає все більше й більше військових