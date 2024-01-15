Росія може провокувати нові конфлікти: чи готовий до цього світ

Нещодавно німецький таблоїд Bild написав, що НАТО готуються до війни з Росією. Країна-агресорка прагне займати провідну роль у світі, а також відвернути увагу від України, для цього їй потрібні світові конфлікти.

Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, стаття Bild ґрунтується на дослідженнях, які проводили у Німеччині кілька місяців тому.

Дивіться також "Путін хоче миру?" Чому країнам НАТО варто вже готуватися до війни

"Там було зазначено, що у випадку перемоги Росії у війни проти України, напад Росії на Європу станеться через 6 – 10 років. Вже був намальований коридор і було сказано, що це не теоретичні розмови. Це період, який Росії знадобиться для акумуляції сил, відновлення певних виробництв та нападу на Європу", – зауважив він.

Велика мрія Росії

Іван Ус зазначив, що Росія дійсно прагне отримати провідну роль у світі, продемонструвати неспроможність інших світових лідерів. Зокрема, Сполучених Штатів Америки.

Насамперед Росія планує повернутись на провідні ролі у світі. Вони розуміють, що чинна конструкція світу їм цього не дозволяє. Тому її треба підірвати, а згодом вже на уламках побудувати нову конструкцію на чолі з собою. Це велика мрія Росії,

– сказав він.

Крім того, створення нових конфліктів у світі відвертає увагу від війни в Україні. Звичайно, це дуже вигідно Росії.

З одного боку, на Заході розуміють, що у випадку перемоги Росії окупанти підуть на Європу, тому потрібно усіма силами допомагати Україні. Однак, з іншого боку, є чимало моментів у внутрішній політиці західних країн. Наприклад, ситуація у США, де Конгрес досі не ухвалив допомогу Україні.

Що відомо про статтю Bild