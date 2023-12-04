Росія має слабкий внутрішній захист: ексагент КДБ пояснив, що на це вказує
Росія перекидає усі ресурси та сили на війну проти України, а сама ж російська територія не дуже захищена. Країна-агресорка здатна захистити тільки окремі ділянки, де вона вбачає потенційні загрози.
Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він пригадав атаки на військові аеродроми в Росії, який не були захищені.
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"Путін нічого не може зробити для захисту"
Сергій Жирнов зазначив, що Росія захищена лише на територіях, де Кремль вбачає потенційні загрози:
- захід Росії, який ближче до країн НАТО;
- південь Росії у районі Кавказу, бо далі там є Туреччина – держава-член Альянсу;
- Далекий Схід, де поруч розташовані Китай, Японія.
У грудні 2022 року російські військові аеродроми опинилися під атакою України. Мовиться як про "Енгельс", так і "Дягілєво", де розташовувалися винищувачі Росії. Також у 2023 році невідомі безпілотники прилетіли до Кремля.
Москва виявилась слабко захищено. Росія загалом слабко захищена. Проти цього Путін не може нічого зробити, тому що у нього все озброєння йде на фронт проти України. Якщо думати, що вони можуть щось компенсувати за цим фронтом, то це дуже перебільшено,
– пояснив ексагент КДБ.
Жирнов про відсутність внутрішнього захисту у Росії: дивіться відео
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