Росіяни модернізують радянські бомби, щоб вони стали плануючими і більш смертоносними, – NYT

В Росії почали модернізацію старих радянських бомб, яких окупанти мають тисячі, аби українським силам ППО було складніше їх збивати. Перехопити такі снаряди майже неможливо.

Радянські "покращені" бомби окупанти випускають по українських містах з літаків Су-34 та Су-35. Через те, що до старого озброєння додали системи супутникової навігації та крила, збити ці ракети тепер навіть складніше, ніж "Кинджали", пишуть ЗМІ.

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Як працюють "модернізовані" радянські бомби

Американські аналітики та чиновники, як і українські посадовці заявляють, що Росія все частіше використовує зброю радянських часів. Та попри застарілі моделі, ці бомби збити набагато складніше, ніж найсучасніші ракети, які українські військові вже навчилися перехоплювати.

Протягом останніх кількох тижнів Росія майже кожного дня здійснює ракетні атаки на Україну, проте системи ППО працюють відмінно – і майже всі ракети вдалося перехопити.

Проте авіаційні бомби відрізняються. Зокрема, вони не мають силових систем, як крилаті ракети, і залишаються у повітрі набагато менше часу, ніж безпілотники – не більше 70 секунд. Після цього бомби відразу ж падають на міста і села, а на радарах ці бомби – маленькі цятки, що швидко зникають.

Вони спочатку пробували крилаті ракети, а ми їх збили. Потім вони спробували безпілотники, і ми їх збили. Вони постійно шукають рішення, щоб завдати нам удару, а ми шукаємо, щоб їх перехопити. Це еволюція, контрзаходи, еволюція, контрзаходи. На жаль, це безперервний процес,

– розповів підполковник ВПС Денис Смажний.

Чому Україні потрібні винищувачі F-16

Плануючі бомби, які використовує Росія, вразити навіть складніше, ніж гіперзвукові ракети "Кинджал", одну з яких нещодавно збили українські військові за допомогою системи Patriot.

Ян Вільямс, заступник директора проєкту протиповітряної оборони аналітичного центру Вашингтона, переконаний, що складність збиття плануючих бомб обумовлена тим, що система Patriot не була розроблена для протидії такій зброї. Натомість ракети "Кинджал" "мають більший час польоту на великих висотах, тому його легше виявити та відстежити".

Україна вже давно наполягає на передачі винищувачів F-16, адже військові переконані, що тільки за їхньою допомогою вдасться захистити міста від плануючих бомб.

Спроба перехопити ці бомби не ефективна, навіть нераціональна. Єдиний вихід із цієї ситуації та єдиний спосіб її зупинити – атакувати літаки, які запускають ці бомби,

– заявив речник ВПС Юрій Ігнат.

Що відомо про можливість передачі Україні F-16