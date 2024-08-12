Є побоювання: скільки ракет могли накопичити росіяни від останньої масованої атаки

Росія протягом місяця не здійснювала масованих ракетних атак по території України. За цей час ворог встиг накопичити чималу кількість повітряних цілей, якими може завдати удару.

В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, коли росіяни можуть здійснити терористичну масовану атаку по мирних містах України. До того ж зараз кремлівські пропагандисти погрожують "ударом у відповідь" через "прорив" кордону у Курській області.

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Номенклатура ракет велика

Росіяни давно не використовували у великій кількості ракети Х-101/555 та "Калібри". Тому є побоювання, що країна-агресор може накопичувати ракети напередодні Дня Незалежності України.

Як зазначив Коваленко, протягом місяця російські загарбники накопичили приблизно пів сотні ракет Х-101/555. Тільки завдяки виробництву, не враховуючи те, що було на складах ще з минулих партій.

Це тільки по одній номенклатурі, а в них велика кількість різних типів ракет,

– мовив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, на сьогодні Росія немає потужностей на удари, які завдавала по території України у 2022 й 2023 роках.

Останній масований обстріл України росіяни здійснили 8 липня. Російські загарбники випустили 38 ракет різних типів. Відомо про 31 загиблого та 123 поранених по Україні. Зокрема, внаслідок терористичної атаки постраждала дитяча лікарня "Охматдит".