Спробують відрізати Харків від Києва, – бригадний генерал припустив наміри росіян

3 січня 2023, 17:28
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Джерело:

NOS

Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Воїни ЗСУ ламають плани ворога й показують, що у нього в Україні немає жодних шансів на успіх.

На концерт до Кобзона вирушили вже 108 190 окупантів. Водночас Росія досі налаштована воювати довго та упакувати у чорні пакети тисячі своїх людей.

Зверніть увагу Якщо знову на Київ: наскільки Україна готова до нового наступу Росії

Росіяни йтимуть на Харків

Бригадний генерал Сергій Мельник – начальник Харківського гарнізону – припустив, що російські окупанти знову намагатимуться йти на Харків. Це станеться, коли замерзне земля.

В атаку країна-терористка кидатиме непідготовлених мобіків. Вони намагатимуться відрізати Харків від Києва. Окрім того, Мельник припустив, що окупанти також розпочнуть атаки у бік Рівного. Мета ворога – припинити постачання західної зброї.

Зверніть увагу! Що б там собі не планувала Росія, весь світ вже побачив, чим закінчилося її "взяти Київ за 3 дні". Україна – під захистом ЗСУ.

Що каже Залужний

Валерій Залужний у грудні 2022 року заявив, що Росія готує 200 тисяч окупантів. Найімовірніше країна-терористка планує новий наступ у першій половині 2023 року. 

Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ,
– заявив Залужний.

Чому в окупантів нічого не вийде

  • Українська розвідка пильно стежить за діями російських окупантів. Ефект несподіванки не стане козирем у руках ворога. 
  • ЗСУ вже продемонстрували цілому світу свою фантастичну військову майстерність. Україна – під надійним захистом героїв. Упродовж 2022 року вони звільнили територію, яка фактично дорівнює площі Швейцарії.
  • Український народ готовий до продовження боротьби, а підтримка з боку міжнародних партнерів лише зростає. 
  • Росія може підготувати 200 тисяч представників "гарматного м'яса". Однак забезпечити їх усім необхідним не вдасться.  
Автор: Мар'яна Бекало