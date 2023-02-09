Розвідка допускає висадку російського десанту: Жданов оцінив шанси ворога

У розвідці повідомили, що під час ймовірного нового наступу Росії існує загроза висадки ворожого десанту. Окупанти можуть вдатися до таких спроб на Півночі або Півдні України.

Навіть якщо російські загарбники спробують висадити свій десант на Півночі нашої країни, то не з метою захоплення та утримання якогось об'єкта до підходу основних сил. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Чи вдасться окупантам висадити свій десант

Жданов припустив, що окупанти могли б здійснити розвідку боєм. Так, вони можуть прагнути максимально скувати наші сили, які перебувають на Півночі, щоб ми не могли їх перекидати на інші напрямки.

Водночас на Півдні України такий сценарій можливий хіба в районі Миколаївської чи Херсонської області.

Так, на узбережжі цілком можливо. З такою ж метою як і на Півдні,

– припустив військовий експерт.

Водночас в Одеській області висадка російського десанту є малоймовірною, оскільки там до узбережжя росіянам треба ще дійти. Ба більше, там у нас чергує два типи ракетних комплексів "Гарпун" та "Нептун", які чекають поки російські кораблі увійдуть в зону їхнього ураження.

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Висадка десанту буде самогубством для росіян

Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов зауважив, що ризик висадки ворожого десанту завжди існує. Однак він переконаний, що таке рішення було б самогубним для росіян. Так ЗСУ дуже швидко знищать такий десант на території України.

"Так само як були колосальні втрати під час початку повномасштабного вторгнення в гостомельському аеропорту (Київська область – 24 Канал), коли українці завдали нищівних втрат загарбникам", – додав Юсов.

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