Росія може влаштувати Україні економічну війну, – військовий експерт

У Брюсселі відбудеться засідання Комітету НАТО з питань озброєнь, куди вперше за тривалий час запросили Україну. У Росії визнали, що не здатні спинити інтеграцію держави з Альянсом, однак через це Кремль може розпочати економічну війну.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він додав, що тепер Україні треба бути пильною.

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"Річ у тім, що в Росії нічого не залишають просто так. Те, що не можуть завадити (вступу України в НАТО – 24 канал), нарешті визнали, але вони намагатимуться зробити нам будь-яку капость", – повідомив Жданов.

За його словами, зараз єдина сфера в Україні, на яку Росія може вплинути – економічна.

Між Україною та Росією дуже великий товарообіг. Опираючись на це, у Кремлі можуть познущатися або влаштувати нам справжню економічну війну. Олег Жданов Військовий експерт

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