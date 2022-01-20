Росія може втратити доступ до долара, якщо нападе на Україну, – Байден
Джерело:Інтерфакс-Україна
Джо Байден назвав ще один наслідок російського вторгнення в Україну. Так, у разі нападу на нашу державу Москві можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом.
Банки Росії не зможуть проводити операції з доларами
У разі ескалації Росію очікують серйозні економічні санкції. Про це американський президент заявив на пресконференції 20 січня.
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Якщо вони введуть війська, то заплатять. Їхні банки не зможуть проводити операції з доларами,
– наголосив Байден.
Зауважимо, за даними американського видання Associated Press, Байден не планує відправляти на підмогу Збройним силам України свою армію. Адже війна з Росією була б "політичною авантюрою" для Вашингтона. Однак, Білий дім може надати Києву безкоштовну військову допомогу.
Як США реагуватимуть на ескалацію Кремля
- Байден вже пригрозив Росії економічною катастрофою, якщо вона нападе на Україну. Перед тим американський президент казав, що зробить те, чого не зробив у 2014 році.
- Водночас глава України Володимир Зеленський просить США про негайні санкції проти Кремля. Адже запровадження обмежень вже після наступу не матимуть такого ефекту.
- У Вашингтоні підготували два законопроєкти, які вводять обмеження особисто проти Володимира Путіна. Вони передбачають замороження активів в американських банках, заборону в'їзду в Штати тощо.
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