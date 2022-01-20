Росія може втратити доступ до долара, якщо нападе на Україну, – Байден

20 січня 2022 , 10:03
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Джо Байден назвав ще один наслідок російського вторгнення в Україну. Так, у разі нападу на нашу державу Москві можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом.

Банки Росії не зможуть проводити операції з доларами

У разі ескалації Росію очікують серйозні економічні санкції. Про це американський президент заявив на пресконференції 20 січня.

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Якщо вони введуть війська, то заплатять. Їхні банки не зможуть проводити операції з доларами,
– наголосив Байден.

Зауважимо, за даними американського видання Associated Press, Байден не планує відправляти на підмогу Збройним силам України свою армію. Адже війна з Росією була б "політичною авантюрою" для Вашингтона. Однак, Білий дім може надати Києву безкоштовну військову допомогу.

Як США реагуватимуть на ескалацію Кремля

  • Байден вже пригрозив Росії економічною катастрофою, якщо вона нападе на Україну. Перед тим американський президент казав, що зробить те, чого не зробив у 2014 році.
  • Водночас глава України Володимир Зеленський просить США про негайні санкції проти Кремля. Адже запровадження обмежень вже після наступу не матимуть такого ефекту.
  • У Вашингтоні підготували два законопроєкти, які вводять обмеження особисто проти Володимира Путіна. Вони передбачають замороження активів в американських банках, заборону в'їзду в Штати тощо.
Зверніть увагу! Кремль відправив своїх військових у Білорусь нібито на "спільні військові навчання". Однак російську техніку помітили всього лиш за 200 кілометрів від Києва. Зауважимо, у цьому районі немає жодних полігонів для навчань. Раніше США попереджали, що Росія може напасти на Україну зі сторони Білорусі.

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Автор: Софія Мінджоса