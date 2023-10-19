Лякає північних тварин: яку нову ядерну риторику вигадали в Кремлі

Росія може готуватися до ядерних випробувань в Арктиці. Таким чином Кремль намагається залучити всі ресурси, аби дестабілізувати Захід та залякати його.

Зокрема, варто лишень поглянути як росіяни зловтішаються діями, які скоюють терористи ХАМАС проти Ізраїлю. Такими думками з 24 Каналом поділився російський правозахисник, засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін.

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Чого Путін намагається досягнути ядерними погрозами

За словами Осєчкіна, як "пік" окупанти "брязкають" ядерною зброєю, погрожуючи світовим лідерам – Джо Байдену чи Володимиру Зеленському.

Це насправді дуже сумне видовище, коли людина керуючи великою державою, яка охоплює декілька часових поясів, маючи велетенські ресурси: нафти, газу, алмазів, – за 23 роки правління дійшла до визнання "диктатор", який змушений "брязкати" погрозою застосування ядерної бомби як іранський чи північнокорейський лідер,

– сказав російський опозиційний правозахисник.

Як зауважив Осєчкін, це говорить про слабку позицію та все, на що Путін здатний розраховувати. За цим криється його головний страх та кволість путінської системи. Адже російська економіка повністю знекровлена завдяки санкціям, тому в будь-який момент може початися внутрішня криза у Росії.

Тому вони намагаються розіграти "хороші міни" при поганій грі. Хоча погрожувати ядерною зброєю не "хороша міна", це останнє, що можна було зробити,

– пояснив Володимир Осєчкін.

Зазначимо, сильні світові лідери не погрожують застосувати або почати випробування ядерної зброї. Натомість Путін намагається використати "брязкання" як стримувальний фактор, аби натиснути на Захід, щоб той скасував частину санкцій та боявся видавати нові ордери на арешт близькому оточенню президента Росії.

Що може змінити бачення росіян у війні з Україною

Осєчкін наголосив, щойно Міжнародний трибунал завдасть юридичного удару по системі Путіна, це повністю змінить бачення російсько-української війни. Мовиться про ФСБ, росгвардію, міноборони та осіб, які причетні до воєнних злочинів, агресії, геноциду в Україні. Тоді тисячі полковників та генералів зрозуміють, що "ігри" скінчилися й завтра прийдуть за ними.

Коли вони не зможуть приїхати на Лазурний берег, на розпродаж у Рим чи поїсти смачної піци в Неаполі, коли вони зрозуміють, що це буде назавжди – у той момент вони набагато швидше чим ЗСУ та ЦРУ зупинять це все з диктатором. І тоді ми побачимо версію перебудови 2.0,

– зазначив Осєчкін.

Осєчкін пояснив, навіщо Путін залякує ядерними випробуваннями в Арктиці: дивитися відео

Зокрема, тоді Захід повинен виставити новому керівництві Росії чітку програму для перезавантаження:

Деокупація окупованих територій України; Припинення війни та вивід військ; Виплата шкоди, якої завдала російська агресія; Надання Міжнародному трибуналу всі обличчя, які причетні до злочинів.

Тому, як наголосив Осєчкін, Росія буде лишень лякати вбивством тюленів та білих ведмедів у Арктиці, однак на більше – не здатна.

Поки Путін погрожуватиме ядерною бомбою білим ведмедям, то світ дивитиметься зі здивуванням на те, як старий диктатор хоче вбити велику кількість тварин та рослинності на Півночі, аби справити психологічний ефект, який насправді буде зворотнім,

– підсумував Володимир Осєчкін.

Наголосимо, якщо Путін застосує ядерну зброю в Арктиці – це стане найбільшою його слабкістю за часи правління в Росії.

Ядерна безпека: що відомо