Росія може завищувати кількість вивезених захисників "Азовсталі", – ISW

Росія може завищувати кількість вивезених захисників "Азовсталі", аби зберегти імідж та щоб провести обмін на вигідніших умовах.

Росія може приховувати справжню кількість вивезених військових

Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW) щодо російського наступу станом на 20 травня.

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Росіяни можуть завищувати цифру для того, щоб максимально збільшити кількість російських військовополонених, яких можна обміняти на українських солдатів,

– йдеться у повідомленні.

Інший варіант, за оцінкою ISW, полягає в тому, що Росія може завищувати кількість оборонців "Азовсталі", щоб уникнути обговорень щодо того, що російська армія кілька місяців вела облогу проти "сотень", а не "тисяч" українських військових.

Що відомо про неточності у звітах Росії та Червоного Хреста

Російське пропагандистські ЗМІ з посиланням на міноборони Росії писали, що з "Азовсталі" вивезли нібито 2 439 українських військових.

Водночас Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляв, що зареєстрував "сотні" вивезених бійців.

Головне про евакуацію захисників Маріуполя

Важливо! 20 травня командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що триває процес евакуації з Маріуполя загиблих українських військових. Він зазначив, що цивільних вдалося евакуювати, а важкопоранені отримали необхідну допомогу — їх також вдалося евакуювати, щоб далі обміняти й доправити на підконтрольну Україні територію.

16 травня розпочалась процедура евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". Того дня 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, а ще 211 українських бійців вивезли гуманітарним коридором до Оленівки.

Наразі українські захисники перебувають на непідконтрольних територіях України. В Інституті з вивчення війни припускають, що Кремль міг погодитися на евакуацію з "Азовсталі", щоб проголосити Маріуполь "своїм".

За даними британської розвідки, з "Азовсталі" вже вийшли близько 1700 українських військових, але це ще не всі.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що до евакуації з "Азовсталі" прикута увага всього світу. І додав, що українська влада робить все, щоб міжнародні партнери долучилися до порятунку бійців маріупольського заводу.

Важливо! Захисники Маріуполя виконали поставлені цілі й отримали нове завдання – врятувати життя. Три місяці вони героїчно боронили Маріуполь у надважких умовах.

Понад 80 днів вони сковували сили ворога, які могли бути використані для захоплення Донецької та Запорізької областей. Поки бійці на "Азовсталі" мужньо тримали оборону, Україна використала цей час для перегрупування сил та формування резервів.

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