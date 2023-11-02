Росія може наростити кількість авіації до 8 дивізій до кінця 2023 року, – Залужний
Джерело:The Economist
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що російські окупанти можуть наростити кількість авіації. Це може трапитись вже до кінця 2023 року.
Валерій Залужний розповів у інтерв'ю, що Кремль вже втратив на війні в Україні кількість літаків, яка орієнтовно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії.
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Що відомо про авіацію ворога
Український генерал розповів, що вороги втратили на війні в Україні гелікоптерів орієнтовно на 13 полків (бригад) армійської авіації. Водночас втрати засобів ППО ворога перевищують 550 одиниць.
Не дивлячись на такі втрати, на сьогодні противник продовжує утримувати суттєву перевагу у повітрі, що ускладнює просування наших військ та є одним із ключових факторів, який трансформує характер воєнних дій у позиційну форму,
– заявив Валерій Залужний.
За словами Головнокомандувача ЗСУ, ворог не відчуває себе спокійно в українському небі, хоч має перевагу в кількості літаків та гелікоптерів.
"За різними оцінками, на кінець 2023 року противник може наростити кількість авіації до 8 змішаних авіаційних дивізій, тому на цю обставину слід звернути особливу увагу. Але, попри суттєву кількісно-якісну перевагу противника в авіації та засобах ППО, він не може конвертувати її в повне панування у повітрі завдяки вдалій роботі наших підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття військ, які постійно збільшують рахунок уражених засобів повітряного нападу", – пояснив Залужний.
Генерал додав, що в російських загарбників на перший план виходять безпілотники, які перебрали на себе значну частку завдань авіації. Серед іншого, вони здійснюють розвідку та вражають з повітря.
Нещодавні заяви Залужного про війну
- Валерій Залужний розповів, що війна заходить у глухий кут. Щоб вийти з нього, потрібно шукати "нові рішення". Серед іншого, залучати людей до боротьби з ворогом, проте цінувати їхні життя.
- Також Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що для перемоги України треба шукати технологічні рішення. Зокрема, розвивати виробництво: інноваційних безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, протиартилерійських комплексів, роботизованого обладнання для розмінування.
- Ба більше, генерал розповів, що потрібно нарощувати резерви. За його словами, треба розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Окрім того, Україна запроваджує "бойове стажування", що передбачає направлення нещодавно мобілізованих і навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки.