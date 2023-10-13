Росія може вдатись до енергетичного терору в більших масштабах, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що цієї зими Росія спробує повторити свої атаки по енергетичних системах нашої країни, які українці пережили торік.

Президент України 13 жовтня у зверненні до лідерів країн спільноти Joint Expeditionary Force наголосив на тому, що напередодні зими необхідно сконцентрувати увагу на гібридних терористичних загрозах від Росії.

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ППО – ключовий чинник у перемозі над ворогом

Володимир Зеленський зазначив, що Кремль знову може вдатися до тактики терору, яку він започаткував минулого року, завдаючи ударів по енергетичних об'єктах України. Проте цього року тактика терору ворога буде більш масштабною.

Важливо зараз бути готовими до будь-яких терактів, до будь-яких дій Росії. Ми повинні витримати цю битву,

– наголосив Президент України.

Ключовим чинником у перемозі над ворогом є протиповітряна оборона, яка має захистити українські населені пункти, об'єкти енергетичної інфраструктури та експортні коридори у Чорному морі.

Він також подякував тим, хто допоміг захищати українське небо від ракет, дронів та авіації окупантів.

За словами Володимира Зеленського, Кремль повинен почати звикати до своїх програшів. І поразка Росії в його енергетичному терорі має додати сил українцям.

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