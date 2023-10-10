Росія все спланувала заздалегідь: у ГУР пояснили, як у ХАМАС могла опинитися зброя з України

На днях Росія почала поширювати фейки про те, що ХАМАС нібито воює в Ізраїлі зброєю з України. Своєю чергою у ГУР заявили, що країна-агресорка сама передала терористам озброєння, яке захопила у нашій країні під час бойових дій.

Росія знала про намір ХАМАС напасти на Ізраїль і навмисне передала йому трофейну зброю з України. Про це в ефірі телемарафону заявив представник розвідки Андрій Юсов.

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Як Росія готувала чергову ІПСО

Окупанти передали палестинським бойовикам захоплену в Україні під час бойових дій зброю західних партнерів. За словами Юсова, надалі росіяни розраховують побачити у низці ЗМІ "викривальні розслідування" з цієї теми. Все це робиться задля того, аби дискредитувати Київ в очах його союзників і послабити військову підтримку України

Яка зброя з України могла опинитися у ХАМАС

Представник розвідки уточнив, що йдеться про стрілецьку зброю. Це невеликі обсяги, зазначив Юсов, тому, на його думку, це не можна вважати справжньою допомогою українською зброєю.

У ГУР вважають, що до передачі озброєння могли бути залучені російські приватні військові компанії.

Окупанти вже вкинули свій фейк