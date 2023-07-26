Росія збирається перехопити торгові судна у Чорному морі, – розвідка Британії
Джерело:Міністерство оборони Британії
Чорноморський флот Росії змінив свою позицію після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Окупанти готуються повністю заблокувати українські порти.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія направила корвет на перехоплення торгових суден у Чорному морі.
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Росія планує перехоплювати судна у Чорному морі
У зведенні Міноборони зазначається, що сучасний корвет "Сергій Котов" розташований у південній частині Чорного моря – наразі він патрулює морський шлях між Босфором та Одесою.
Згідно з даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення торгових суден, які, на думку Росії, прямують до України.
Чорноморська зернова ініціатива скоротила залучення Чорного моря до війни. Тепер існує ймовірність збільшення інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі,
– заявили у Міноборони Британії.
Зазначимо, що у Росії вже вдалися до погроз щодо торгових суден у Чорному морі.
Зокрема у Росії заявили, що від 20 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
Росія готує провокацію в Чорному морі під чужим прапором
- Державний департамент США має розвідувальні дані про те, що Росія готується до можливої атаки в Чорному морі. Напад може відбутися під прапором іншої країни.
- В ОК "Південь" не виключають, що Росія може атакувати іноземне судно, в чому звинуватить Україну. Ворог може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів – підводних чи надводних, або навіть збройної ракетної атаки.
- До слова, 25 липня у Росії заявили про те, що Україна нібито атакувала морськими дронами корвет "Сергій Котов" у Чорному морі. Водночас Україна цю атаку не підтвердила.