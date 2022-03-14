Росія направляє стратегічні резерви до українських кордонів, щоб доукомлектувати свої війська
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують наступати на територію України. Ворог намагається закріпитися на захоплених позиціях і зберегти темпи на визначених напрямках.
Про це 14 березня близько 00:00 години повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противником здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів,
– мовиться у повідомленні.
Водночас фіксуються випадки масової відмови окупантів від перекидання для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання:
- статусу "ветерана війни";
- додаткових добових виплат;
- підвищеного посадового окладу.
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