Росія направляє стратегічні резерви до українських кордонів, щоб доукомлектувати свої війська

14 березня 2022 , 01:13
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують наступати на територію України. Ворог намагається закріпитися на захоплених позиціях і зберегти темпи на визначених напрямках.

Про це 14 березня близько 00:00 години повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противником здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів,
– мовиться у повідомленні.

Водночас фіксуються випадки масової відмови окупантів від перекидання для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання:

  • статусу "ветерана війни";
  • додаткових добових виплат;
  • підвищеного посадового окладу.

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Автор: Олег Васьків