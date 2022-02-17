Росія нарощувала війська останні 48 годин, – глава Міноборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія продовжує нарощувати війська біля українського кордону. Це відбувається навіть попри заяви Кремля про відведення частини контингенту.

За словами міністра оборони Великої Британії, Росію судитимуть не за її словами, а за діями. Однак поки що заяви Кремля не збігаються з даними розвідки.

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Росія продовжує нарощувати війська

Бен Воллес заявив, що за останні 48 годин Росія стягнула до кордону ще 7 тисяч військових. Тобто, нарощування сил триває.

Ми бачили протилежність до деяких тверджень. Ми бачили збільшення чисельності військ за останні 48 годин на 7000 людей. Думають, ми повіримо їм на слово, але про Росію ми судитимемо за їхніми діями, і наразі нарощування військ триває,

– заявив Воллес.

Також міністр оборони Великої Британії наголосив, що НАТО серйозно ставиться до російської загрози, адже вона може стосуватися Альянсу. Також Воллес підкреслив, що для Росії стало "трагічно нормальним" використовувати загрозу для досягнення своїх цілей, тому Європа повинна на це реагувати.

Теперішню ситуацію британський міністр назвав викликом для всієї Європи.

Війська Росії поблизу Українських кордонів: останні новини

У Держдепі США стурбовані постійними згадками російського керівництва про "геноцид" на окупованому Донбасі. У Вашингтоні переконані, що це брехливий наратив, який Росія може використати як привід для вторгнення в Україну.

Росія ще кілька днів тому заявила про відведення частини військ від українських кордонів. Тепер у Кремлі кажуть, що повністю свої сили нібито відведуть від кордонів за 4 тижні. Однак там же переконують, що нібито Україна вдається до провокацій на Донбасі.

17 лютого бойовики активно почали відкривати вогонь по українських позиціях. Лише за першу половину дня російські найманці атакували близько 40 разів. Зокрема, бойовики обстріляли підконтрольну Україні Станицю Луганську. Через загострення Україна скликає термінове засідання Тристоронньої контактної групи.

Ллойд Остін заявив, що Росія продовжує збільшувати кількість військ поблизу кордонів України. За його словами, нарощення відбувається протягом останніх днів.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.