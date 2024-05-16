Росія готується до нових конфліктів: де невдовзі може бути "гаряче"

Країна-агресорка хоче продовжувати війну та розпалювати нові конфлікти по цілому світу. Саме для цього вона зараз активно розвиває свій військово-промисловий комплекс.

Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що риторика російського диктатора Владіміра Путіна це підтверджує. Він прагне збільшити свій вплив.

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Де Росія може розпалити новий конфлікт

За словами політолога, останні заяви Путіна свідчать про його бажання закінчити активну фазу бойових дій в Україні. Але це не означає, що конфронтація з країнами Заходу обмежиться виключно Україною.

Росіяни готуються до того, що у перспективі, через 10 – 15 років "гарячих" місць може бути кілька. Арктика, Середня Азія, Африка – там можливі сутички, зіткнення. Для чого їм тоді потрібно розбудовувати ВПК?

– зауважив Андрій Вігірінський.

Він також звернув увагу на те, про що говорив очільник Кремля на зустрічі з військовими. Тоді прозвучали слова про потребу збільшити інтенсивність бойових дій "заради швидшого завершення війни на території України".

Далі Путін сказав, що є необхідність збільшити виробництво продукції, яку виготовляють російські ВПК. За його словами, це потрібно для забезпечення постачання країнам, які дружні до Росії.

Чому Росії вигідні нові війни

Країна-агресорка чітко усвідомлює, що той ВПК, який вона запустила, а ще чимала кількість озброєння, яку вже випробувала на полі бою, – це серйозний інструмент формування геополітичного впливу.

Тому після закінчення активної фази війни в Україні Росія хоче виготовляти й продавати зброю іншим державам. Натомість від них прагне отримати схвальну оцінку своїх дій.

Путін розуміє, що робить. Це помітно навіть з огляду на переведення економіки на "військові рейки". Україна це робить для того, щоб оборонятися, а росіяни для майбутнього протистояння із Заходом,

– підкреслив Андрій Вігірінський.

Останні заяви Путіна