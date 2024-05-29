Путін шукає зброю, – Жданов сказав, які дії диктатора на це вказують

Останніми днями з'являється багато інформації про те, що зараз Росія активно взялася нарощувати свій військово-промисловий комплекс. Владімір Путін проводить наради та зустрічі із керівниками підприємств ВПК, а також хизується міжнародними поїздками.

Після так званої "інавгурації" глава Кремля відвідав Китай, Білорусь, а зараз перебуває в Узбекистані. В етері 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов припустив, про що свідчать раптові закордонні візити диктатора.

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Армія Росії треба важка техніка

Зараз Росія продовжує налагоджувати військову співпрацю з "дружніми" країнами.

На мою думку, Путін шукає зброю,

– мовив Жданов.

Водночас російський диктатор розуміє, що нарощування ВПК теж потрібно. Зокрема, росіяни збираються наростити виробництво "Шахедів". Ворог хоче збільшити кількість виробництва безпілотників майже на третину на місяць – довести до 6 тисяч на рік.

У Росії завод безпілотників в спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані планує випускати 6000 ударних безпілотників "Шахед" на рік. Завод використовує іранські технології. Наприкінці квітня завод випередив графік, поставивши російській армії 4500 безпілотників.

Однак наразі Росії потрібна важка зброя, зокрема, танки, бойові броньовані машини, артилерія тощо. Саме цього зараз не вистачає агресору.

"Росіяни не можуть виробити багато важкої зброї. Зараз ЗСУ лише за місяць можуть спалити скільки танків, скільки окупанти вироблять за рік. Я думаю, що Путін об'їжджає ці країни, намагаючись домовитися про постачання зброї", – додав військовий експерт.

До слова, Узбекистан – країна, яка виробляє найбільше у світі бавовни, що підходить для виробництва артилерійських снарядів.

Хто та як допомагає Росії зброєю