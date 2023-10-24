Авдіївка стала для Росії політичним питанням: коли Путін розраховував побачити "перемогу"

Росія продовжує кидати в бій величезну кількість військових та техніки з метою прорвати оборону України поблизу Авдіївки. Очевидно, що окупанти зазнають рекордних втрат саме через забаганку свого диктатора.

Такою думкою із 24 Каналом поділився військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. На його думку, російський наступ на Авдіївку мав не так військові, як політичні причини.

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Що відбувається на Авдіївському напрямку

Росія не припиняє спроби вибити Сили оборони з Авдіївки. Не зважаючи на великі втрати агресор продовжує надсилати на цей напрям резерви з-під Лиману, Донецька та підрозділів, що до того знаходились у другій лінії оборони.

"Втрати ворога дійсно величезні. Військові, які пройшли багато гострих точок в цій війні, кажуть, що за втратами техніки штурми Авдіївки нагадують зимові бої за Вугледар, а за втратами людських ресурсів – масовані атаки Бахмута, коли від постійного вогню перегрівалися кулемети", – розповів військовий.

До яких політичних подій був приурочений штурм

Розпочавши новий наступ на Авдіївку 10 жовтня, російські генерали, ймовірно, мали вже протягом тижня відзвітувати Путіну про "переможну" операцію. Саме для цього 19 жовтня диктатор одразу після візиту в Китай прилетів у Ростов-на-Дону, в якому розташований керівний штаб окупантів.

"Це мало створити гарну телекартинку: Герасимов доповів Путіну про локальну перемогу, і вже незабаром пропаганда рознесла б це і на свою, і на західну аудиторію. Але невеличкі здобутки ціною величезних втрат важко назвати перемогою", – зазначив Сазонов.

Кирило Сазонов про ситуацію на Авдіївському напрямку: дивіться відео

Тому російським командувачам в комунікації цієї зустрічі довелося обмежитись традиційним "все йде за планом". Не виключено також, що на тій зустрічі Герасимов отримав догану й наказ взяти Авдіївку, не рахуючись із втратами.

"Росія сама створила для себе пастку, зробивши битву за Авдіївку політичним питанням, як раніше це було з Бахмутом. Українські військові, попри важку ситуацію і втрати, тримаються добре за свої укріплені позиції, і не виключено, що на штурмах Авдіївки ворог надірветься", – припустив військовий.

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