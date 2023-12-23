Спершу вчишся керувати дронами, а потім служиш російській армії: як ворог вербує молодь у Криму

Росіяни намагаються зомбувати українців на тимчасово окупованих територіях, аби вони працювали проти Сил оборони. Під прицілом ворога, очевидно, молодь.

Експерти зазначають, що окупанти вербують кримчан на курси управління FPV-дронами. Після закінчення такого навчання ти в обов'язковому порядку стаєш "добровольцем", що повинен піти на війну проти України.

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Росія шукає молодь для війни

Уточнимо, що відбувається навчання при осередках ДТСААФ – Всесоюзного Ордена Червоного Прапора Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту. Це так звана "оборонно-патріотична громадська організація", створена ще в СРСР.

На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує вербувати молодь на війну проти Батьківщини. У Криму Росія проводить набір на курси оперування FPV-дронами. Потрапити на них можна лише за згоди, що після закінчення підеш "добровольцем" на загарбницьку війну проти України,

– пише Центр нацспротиву.

У такий спосіб російські окупанти вкотре порушують міжнародне право, втягуючи у війну проти своїх земляків людей з окупованих теренів. "Росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють", – пишуть експерти.

Що ще роблять окупанти

Центр національного спротиву також зазначав, що загарбники на тимчасово окупованих територіях планують створення машинобудівного концерну. Власне, хочуть вони це зробити на базі захопленого та знищеного ними ж "Азовмашу", що в Маріуполі Донецької області. Можна констатувати "мародерську логістику мислення" ворога.

Окрім того, Кремль почав формувати псевдодобровольчий батальйон "Донецьк". Пропагандисти декларують, що в нього вступають люди з окупованих територій. Однак насправді вступають у загін росіяни з Краснодарського краю, і назвати його "добровольчим" не можна тому, що бійці є контрактниками.

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Разом з тим є ті, які не дають росіянам спокійно жити на окупованих теренах. Зокрема, це партизани. У ЦНС повідомляли нещодавно, що в Мелітополі Запорізької області підірвали вантажний потяг, який курсував з Криму. Ворожа так звана "адміністрація" намагалася приховати цей факт.