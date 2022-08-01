Загострення між Сербією та Косово: росіяни використали хитрий прийом, щоб нагнітати ситуацію

1 серпня 2022 , 12:53
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Джерело:

Центр протидії дезінформації

російські пропагандисти навмисне робили вкиди дезінформації щодо напруження між Сербією та Косово. кремль хотів створити провокацію, яка б заглушила правдиві новини про те, що відбувається.

Щодо загострення ситуації між Сербією та Косово росіяни використали так званий удар на випередження. москва намагається прискорити нагнітання конфлікту

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Внаслідок вкидів з'являється фейк

Завдання цього прийому – викликати зустрічну реакцію "супротивника", щоб використати це у більш вигідному для себе контексті,
– пояснили в Центрі протидії дезінформації РНБО.

Під час загострення ситуації між Сербією та Косово ввечері 31 липня у соцмережах з'явилось безліч повідомлень.

Наприклад:

  • Про приведення сербської армії до бойової готовності.
  • Про заклик представниці російського мзс марії захарової до США та ЄС "припинити провокації в Косово".
  • Про зібрання президентом Сербії Вучичем Генштабу. 
  • Про перекидання контингенту НАТО до кордону Косово.

В результаті з'явився фейк начебто президент Вучич оголосив про початок війни з Косово. Але це абсолютна неправда, адже глава Сербії просив міжнародну спільноту вплинути на Приштину, аби зупинити ескалацію в регіоні.

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Коротко про загострення між Сербією та Косово:

Дізнайтесь у відео – що вирішило Косово щодо сербських документів:

 

Автор: Ірина Пундор