Росія не буде активізовувати Чорноморський флот без свого ППО на Зміїному, – Денисенко

Поки Росія не має своїх комплексів ППО на Зміїному, то вона нічого не буде робити зі своїм Чорноморським флотом, аби якось передислокувати його ближче до наших берегів.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він також додав, що ескалація у Чорному морі навряд можлива, адже Росія боїться за свої кораблі, після потоплення крейсеру "Москва".

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Все залежить від ситуації на острові Зміїний. Поки у них немає ППО у цій частині Чорного моря, доти вони нічого із Чорноморським флотом робити не будуть. Тому ключове питання насправді, як буде себе далі відчувати російський флот, вирішить битва за Зміїний,

– говорить Денисенко.

Яка ситуація на південному напрямку фронту

Щодо ситуації в Запорізькій області, радник голови МВС зазначив, що вона така ж, як і на Херсонщині, – за міністерства, Росія там намагається максимально прискорювати процеси "цементування" влади.

Бердянськ, Мелітополь, Енергодар – це міста, де вони намагаються максимально укріпитися і максимально розставити всіх своїх гауляйтерів, з тим, щоб показати владу на цих територіях,

– повідомляє радник Монастирського.

Казати про те, що вони збираються звідти йти мирним шляхом, на жаль, не можемо. Тут ми маємо розуміти, що мирно звільнити ці території буде неймовірно складно, саме дипломатичним шляхом, говорить Денисенко.

Події на острові Зміїний – що відомо

Після низки втрат на Зміїному, російські окупанти надалі перекидають туди комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький 13 травня.

Раніше у Міноборони України повідомляли, що російські окупанти знову намагаються посилити свою військову присутність на острові Зміїний. Таким чином ворог хоче заблокувати морські комунікації України.

Крім того, завдяки контролю над островом, загарбники ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.

Голова управління розвідки Кирило Буданов розповів, що Збройні Сили України боротимуться за острів доти, доки це буде необхідно, доки він не буде звільнений від окупантів. Зміїний є дуже важливим, адже він дає контроль над абсолютно всіма морськими торговими шляхами.

Крім того, цей острів – теоретично єдиний регіон, через який Росія може спробувати висадити свій тактичний повітряний десант на територію Придністров'я.

Як стало відомо 13 травня, на Зміїному окупанти залишили великі мітки у вигляді літери "Z". Крім того, росіяни намагались дістати з дна Чорного моря поблизу острова свій затонулий катер.

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