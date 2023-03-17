Китай максимально використовуватиме ситуацію: чи виставить Росія претензії через вугілля
Розбрату щодо претензій через вугілля не буде, а лише взаємна зацікавленість. Китаю важливо, аби Росія як мінімум не програла у війні з Україною.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський. Він пояснив, що в такому випадку Китай залишається один і йому важливо, "аби диктатор відступив з території України, але Росія не була розділена".
Дивіться також Путін буде змушений сприйняти реальність: як змінилися відносини Китаю та Росії
В чому інтерес Росії
Росія не буде виставляти претензії, відзначив Несходовський. Якщо вона зіпсує відносини з Китаєм, то залишиться без будь-яких альтернативних постачань технології якоїсь продукції. Разом з тим Китай домінуватиме і висуватиме свої вимоги.
"Наприклад, зараз він орендує значну частину території Росії. Можливо, інші умови збільшення терміну цієї оренди, більш нахабна поведінка на цих територіях, їхнє збільшення і так далі. Одним словом – Китай буде використовувати цю ситуацію по максимуму", – відзначив спікер.
Ілля Несходовський про економічні втрати Росії: дивитись відео
Чи змінить плани Китай
Ілля Несходовський сподівається, що можливо Китай розробить такий план, який буде вигідний безпосередньо для України.
Може Китай подумає: не варто рятувати цю людину, цю країну, яка вже точно буде похована протягом найближчих 10 років. Може взяти частину того пирога і встановити свій протекторат на Сибір, який багатий на різноманітні ресурси,
– припустив в ефірі експерт.
Росія – Китай: останнє
- Кремль анонсував візит Сі Цзіньпіна до Москви: він відбудеться 20-22 березня. Відомо, що під час переговорів з лідером КНР буде обговорено "питання розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм".
- Ця зустріч буде однією з найважливіших за останні роки. Журналіст Ігор Яковенко зазначив, що Путіну зараз потрібна рука допомоги від Китаю, який може змінити свою нейтральну позицію щодо війни Росії проти України на підтримку країни-агресорки.
- Найбільше Росія потребує від Китаю боєприпасів – і це активно обговорюють на фоні майбутнього приїзду Сі Цзіньпіна. Військовий експерт Петро Черник зазначив, що часткове надання китайської зброї Москві може відбутись, але не варто підіймати планку щодо масштабності цього питання.