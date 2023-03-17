Китай максимально використовуватиме ситуацію: чи виставить Росія претензії через вугілля

17 березня 2023, 21:55
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Розбрату щодо претензій через вугілля не буде, а лише взаємна зацікавленість. Китаю важливо, аби Росія як мінімум не програла у війні з Україною.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський. Він пояснив, що в такому випадку Китай залишається один і йому важливо, "аби диктатор відступив з території України, але Росія не була розділена".

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В чому інтерес Росії

Росія не буде виставляти претензії, відзначив Несходовський. Якщо вона зіпсує відносини з Китаєм, то залишиться без будь-яких альтернативних постачань технології якоїсь продукції. Разом з тим Китай домінуватиме і висуватиме свої вимоги.

"Наприклад, зараз він орендує значну частину території Росії. Можливо, інші умови збільшення терміну цієї оренди, більш нахабна поведінка на цих територіях, їхнє збільшення і так далі. Одним словом – Китай буде використовувати цю ситуацію по максимуму", – відзначив спікер.

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Чи змінить плани Китай

Ілля Несходовський сподівається, що можливо Китай розробить такий план, який буде вигідний безпосередньо для України.

Може Китай подумає: не варто рятувати цю людину, цю країну, яка вже точно буде похована протягом найближчих 10 років. Може взяти частину того пирога і встановити свій протекторат на Сибір, який багатий на різноманітні ресурси,
– припустив в ефірі експерт.

Росія – Китай: останнє

  • Кремль анонсував візит Сі Цзіньпіна до Москви: він відбудеться 20-22 березня. Відомо, що під час переговорів з лідером КНР буде обговорено "питання розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм".
  • Ця зустріч буде однією з найважливіших за останні роки. Журналіст Ігор Яковенко зазначив, що Путіну зараз потрібна рука допомоги від Китаю, який може змінити свою нейтральну позицію щодо війни Росії проти України на підтримку країни-агресорки.
  • Найбільше Росія потребує від Китаю боєприпасів – і це активно обговорюють на фоні майбутнього приїзду Сі Цзіньпіна. Військовий експерт Петро Черник зазначив, що часткове надання китайської зброї Москві може відбутись, але не варто підіймати планку щодо масштабності цього питання.

Автор: Юлія Поджинська