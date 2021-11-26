Росія не мала планів брати участь, – реакція Москви на заяву Зеленського про держпереворот
Джерело:ТАСС
Президент Зеленський заявив під час пресмарафону, що в Україні готували державний переворот. У Москві відреагували: кажуть, що планів брати участь у цьому не мали.
Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він запевнив, що держпереворот в Україні не належав до планів Росії.
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Пєсков сказав, що Москва, мовляв, таким не займається
Росія ніколи не займається взагалі такими справами,
– переконує представник Кремля.
Зазначимо, що під час пресмарафону "30 запитань президенту" Володимир Зеленський повідомив, що він отримав інформацію про підготовку державного перевороту.
Переворот мав відбутись 1 – 2 грудня
Держпереворот мав відбутись, за словами глави держави, 1 – 2 грудня і залучити на його реалізацію мали 1 мільярд доларів. Президент зазначив, що до цього плану хотіли затягнути олігарха Ріната Ахметова. Для обговорення цієї ситуації бізнесмена запросили на Банкову.
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Що ще розповів президент про спробу держперевороту:
- Інформацію про підготовку зафіксували і розвідки інших країн.
- За словами Зеленського, Ахметов уже почав "інформаційну війну", а тепер його оточення підштовхує до "війни проти Зеленського".
- Про підготовку перевороту дізнались з аудіозапису. Голосу Ахметова там не було.