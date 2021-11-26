Росія не мала планів брати участь, – реакція Москви на заяву Зеленського про держпереворот

Президент Зеленський заявив під час пресмарафону, що в Україні готували державний переворот. У Москві відреагували: кажуть, що планів брати участь у цьому не мали.

Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він запевнив, що держпереворот в Україні не належав до планів Росії.

Актуально Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон: головні тези президента

Пєсков сказав, що Москва, мовляв, таким не займається

Росія ніколи не займається взагалі такими справами,

– переконує представник Кремля.

Зазначимо, що під час пресмарафону "30 запитань президенту" Володимир Зеленський повідомив, що він отримав інформацію про підготовку державного перевороту.

Переворот мав відбутись 1 – 2 грудня

Держпереворот мав відбутись, за словами глави держави, 1 – 2 грудня і залучити на його реалізацію мали 1 мільярд доларів. Президент зазначив, що до цього плану хотіли затягнути олігарха Ріната Ахметова. Для обговорення цієї ситуації бізнесмена запросили на Банкову.

Важливо Йде залякування, – Зеленський розповів, чи буде війна з Росією

Що ще розповів президент про спробу держперевороту: