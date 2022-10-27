Росія витрачає величезні ресурси на досягнення незначних цілей в Україні, – експертка ISW

Російський диктатор Владімір Путін переоцінив свої можливості перед повномасштабним вторгненням в Україну. Війна в Україні продемонструвала, що Росія не має достатніх ресурсів.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла співробітниця американського Інституту вивчення війни (ISW) Наталія Бугайова. Відповідаючи на питання, чи правильно з точки зору Путіна було оголошувати мобілізацію, вона сказала, що це "потрібно розглядати в загальному контексті усієї кампанії".

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Путін витратив величезні ресурси на захоплення Сєвєродонецька та Маріуполя

Співробітниця ISW наголосила, що величезній різниці між тим, "чого Путін хотів досягти в Україні, і силами, які він мав станом на 24 лютого". За її словами, впродовж останніх 20 років Кремль переоцінював свої можливості, чого не "не розуміли ні в самій Росії, ні у світі".

Наталія Бугайова підкреслила те, що Путін нераціональний у своїх рішеннях. Як приклад, кремлівський диктатор кинув надто багато сил на захоплення Сєвєродонецька й Маріуполя.

Отож, Путін напав на Україну, маючи недостатньо ресурсів. Потім використав ці ресурси на досягнення обмежених цілей. Наприклад, якщо ми візьмемо до уваги ситуацію навколо Сєвєродонецька, чи Маріуполя – величезні ресурси витрачалися на досягнення незначних цілей,

– сказала співробітниця ISW.

Потім, як зазначила Бугайова, російська кампанія видихалася, "а Україна скористалася моментом для того, щоб почати дуже успішний і продуманий контрнаступ".

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Росія витратила більшість зібраних ресурсів

Аналітикиня зазначила, що на цій фазі війни Росія вже витратила більшість зібраних ресурсів, "але при цьому не відмовилася від цілі повністю контролювати Україну".

Вона пояснила, що Путін використовує так звану часткову мобілізацію, щоб заткнути "велетенські діри". Бугайова заявила, що в короткостроковій перспективі для Росії мобілізація не вплине на ситуацію на полі бою.

Адже мобілізовані ніяк можуть перетвориться одразу на навчених солдатів. Тренування та екіпірування, з огляду на ситуацію в Росії, теж не візьметься нізвідки. Додайте до цього всього велетенську бюрократичну машину, яка повністю неготова до такої мобілізації,

– додала співробітниця ISW.

Путін продовжить відправляти росіян на смерть

Аналітикиня наголосила, що Путін продовжить кидати все більше росіян на війну, хоч у короткостроковій перспективі Росія не змогла ефективно впоратися з мобілізацією.

"Ми чітко бачимо на полі бою, що росіяни не отримують того ефекту, на який розраховували", – заявила Бугайова.

Вона акцентувала на тому, що слід уважно спостерігати за тим, коли Росія почне усувати систематичні проблеми в озброєнні і тренуванні мобілізованих, "і чи це бути мати наслідки у 2023 році".

Зараз в України є перевага на полі бою. Це дуже критичний момент для України в плані продовження відвоювання втрачених територій. Адже в короткостроковій перспективі Росія не зможе нічого путнього зробити з новомобілізованими,

– резюмував аналітикиня.

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