Росія не може перешкоджати, – Столтенберг про вступ України в НАТО

НАТО та союзники не повинні переживати через заяви Володимира Путіна щодо "загрози" від приєднання України до Альянсу. Насамперед тому, що жодна інша країна не має права втручатися в процес вступу суверенної та незалежної держави до Організації.

Таку думку висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 22 жовтня. Він наголосив, що Україна має сама вирішувати, прагне вона до членства в Альянсі.

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Росія не має права втручатися

"НАТО є оборонним союзом. І лише Україна та 30 союзників по НАТО мають вирішувати, коли вона готова приєднатися до Альянсу", – пояснив Столтенберг.

За словами Генсека Організації, її розширення лише сприяло миру та стабільності в Європі. Відтак Росія не може боятися чи спробувати накласти вето, перешкодити будь-якій суверенній країні приєднатися.

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При НАТО виявили російських шпигунів, тож зв'язки Кремля з Альянсом мінімізували. Зокрема з Організації вислали 8 російських дипломатів.

У відповідь Росія з 1 листопада вирішила припинити роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі та закрити інформаційне бюро Альянсу в Москві.

Окрім цього, "підгоріло" в міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив, що Організація "підтримує українських неонацистів".

Водночас представниця МЗС Росії Марія Захарова переконана, що вступ в НАТО нібито призведе до ескалації конфлікту на Донбасі, а речник Путіна Пєсков назвав вступ України в НАТО "найгіршим сценарієм".