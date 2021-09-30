Росія не піде на це, – представник ТКГ про новий нормандський саміт
Джерело:24 канал
Українська сторона активно працює над тим, щоб відбулася нова зустріч "нормандської четвірки". Однак Росія своїми діями не проявляє зацікавленості до того, щоб вона відбулася.
Про це розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу. За його словами, щодо питання обміну полоненими також поки не можна сказати нічого позитивного.
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Гармаш припустив, що у цьому питанні може бути прогрес тоді, коли розв'яжуть питання про саміт "нормандської четвірки" на найвищому рівні.
Однак зараз Кремль робить усе, щоб звинуватити Україну у невиконанні домовленостей попереднього саміту й сам створює для цього умови.Довідка. Остання зустріч в нормандському форматі за участю українського президента Володимира Зеленського відбулась у грудні 2019 року.
За словами Гармаша, наразі є дуже помітне небажання Москви йти на розв'язання конфлікту, проблеми й на організацію саміту.
Чесно кажучи, з приводу вчорашньої (29 вересня – 24 канал) Тристоронньої контактної групи, думаю, що Росія не піде на це,
– припустив він.
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Гармаш розповів про ймовірність нового нормандського саміту: дивіться відео
Нормандський формат: останні новини
- Німеччина та Франція на початку вересня запропонували провести нормандську зустріч на рівні глав міністерств закордонних справ на полях Генасамблеї ООН. Однак Росія від цього відмовляється.
- Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський хотів би, щоб нормандський саміт відбувся.
- За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, команда президента працює над тим, що саміт відбувся ще до завершення каденції Ангели Меркель.