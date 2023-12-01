Росію виключили з нового складу Ради Міжнародної морської організації, – Зеленський
1 грудня 2023, 17:13Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський повідомив, що Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила важливе рішення. Відтепер країна-агресорка не входитиме до Ради ММО.
Новий склад Ради Міжнародної морської організації обирали 1 грудня. Відтак Асамблея виключила звідти Росію. Країни не буде у складі на 2024 – 2025 роки.
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Що про це сказав Зеленський
Президент України назвав це рішення справедливим і висловив вдячність усім членам Міжнародної морської організації за такий відповідальний крок.
"Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія", – сказав Зеленський.Зверніть увагу! Міжнародна морська організація – це спеціалізований орган ООН, який опікується безпекою судноплавства. Діяльність організації спрямована на скасування дискримінаційних дій, які можуть завдавати шкоди торговельному судноплавству.
Що відбувається у Росії: актуальні новини
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, у Росії зростає кількість людей, які виступають за припинення війни. Останнє опитування російської соціологічної організації "Левада-центр" свідчить про те, що 55% респондентів вважають, що Росія повинна почати мирні переговори, тоді як 38% виступають за продовження війни.
- Співробітники СБУ влаштували пастку для росіян на Байкало-Амурській залізничній магістралі. Там уже вдруге вибухнув потяг з паливом. Підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї залізничної магістралі. Вона є важливою для логістики окупантів.
- Російські чиновники зіткнулися з проблемою поховання окупантів. У Новосибірську на місцевому кладовищі уже не вистачає місць. Мер міста навіть підписав постанову про створення нової "військової ділянки" на кладовищі. Для неї мають виділити 12 соток землі.