Росію виключили з нового складу Ради Міжнародної морської організації, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила важливе рішення. Відтепер країна-агресорка не входитиме до Ради ММО.

Новий склад Ради Міжнародної морської організації обирали 1 грудня. Відтак Асамблея виключила звідти Росію. Країни не буде у складі на 2024 – 2025 роки.

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Що про це сказав Зеленський

Президент України назвав це рішення справедливим і висловив вдячність усім членам Міжнародної морської організації за такий відповідальний крок.

"Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія", – сказав Зеленський.

Що відбувається у Росії: актуальні новини

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, у Росії зростає кількість людей, які виступають за припинення війни. Останнє опитування російської соціологічної організації "Левада-центр" свідчить про те, що 55% респондентів вважають, що Росія повинна почати мирні переговори, тоді як 38% виступають за продовження війни.

Співробітники СБУ влаштували пастку для росіян на Байкало-Амурській залізничній магістралі. Там уже вдруге вибухнув потяг з паливом. Підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї залізничної магістралі. Вона є важливою для логістики окупантів.

Російські чиновники зіткнулися з проблемою поховання окупантів. У Новосибірську на місцевому кладовищі уже не вистачає місць. Мер міста навіть підписав постанову про створення нової "військової ділянки" на кладовищі. Для неї мають виділити 12 соток землі.

Міжнародна морська організація – це спеціалізований орган ООН, який опікується безпекою судноплавства. Діяльність організації спрямована на скасування дискримінаційних дій, які можуть завдавати шкоди торговельному судноплавству.