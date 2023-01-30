У Росії почали полювання на західні танки в Україні: платять мільйони рублів

Західні партнери пообіцяли, що найближчим часом у нашу державу прибудуть танки Leopard та Abrams. В Росії з неадекватною реакцією не забарилися. Кремлівські підприємства та навіть зірки шоубізнесу пропонують шалені суми за ліквідовану техніку.

Відомо, що німецькі та американські танки від партнерів прибудуть у найближчих декілька місяців. Це тому, що нашим військовим потрібен час, аби опанувати те, як ними керувати. Водночас у Росії вже цілком серйозно заявляють, готові давати мільйони рублів за кожну ліквідовану одиницю техніки.

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У виданні Sky News зазначили, що одна з російських компаній готова надати 5 мільйонів рублів солдату, що першим знищить чи захопить західний танк на території України.

Уральська компанія Fores, яка виготовляє матеріали для енергетичної промисловості, пропонує виплати військовослужбовцям, які захоплять або знищать німецькі танки Leopard 2 або американські – Abrams,

– написали в ЗМІ.

Однак заакцентуємо на тому, що цих 5 мільйонів отримає лише той солдат, який першим знищить західний танк. А от усім наступним загарбникам пообіцяли всього по 500 000 рублів.

Можна з цього лише посміятися, тому що навряд ворожим воякам вдасться знищити бодай один потужний танк Leopard чи Abrams.

Журналісти також зазначили, що це підприємство Fores пообіцяло виплату у 15 мільйонів рублів за кожен знищений росіянами винищувач західного виробництва. Однак, як відомо, розмови про те, що такі літальні апарати можуть прибути в нашу державу, лише ведуться зі союзниками. Поки немає остаточного рішення серед партнерів щодо цього питання.

До цієї теми також зазначимо, що путінський актор Іван Охлобистін оголосив про нагороду 10 мільйонів рублів за кожен підбитий танк Abrams. Про це його просили повідомити невідомі російські компанії.

З неприхованим задоволенням поспішаю повідомити вам, що деякі представники великого російського бізнесу уповноважили мене повідомити, що вони призначають премію в 10 мільйонів рублів за кожен підбитий "Абрамс",

– написав він.

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