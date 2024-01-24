Росія обстріляла будинки на Донеччині: 2 загиблих, 16-річний хлопець у вкрай важкому стані

Країна-агресорка атакувала місто Гірник. Донецька ОВА та ДСНС показали наслідки російської агресії.

У середу, 24 січня, росіяни атакували приватний сектор міста Гірник. Окупанти завдали по ньому ракетного удару.

Читайте також В Донецьку під обстріл потрапив ринок: велика кількість загиблих і поранених

Що сказали в ОВА

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про 2 загиблих та 8 поранених. Серед постраждалих є 16-річний хлопець, який перебуває у вкрай важкому стані.