Росія обстріляла будинки на Донеччині: 2 загиблих, 16-річний хлопець у вкрай важкому стані
24 січня 2024, 18:49Читать новость на русском
Джерело:Вадим Філашкін
Країна-агресорка атакувала місто Гірник. Донецька ОВА та ДСНС показали наслідки російської агресії.
У середу, 24 січня, росіяни атакували приватний сектор міста Гірник. Окупанти завдали по ньому ракетного удару.
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Що сказали в ОВА
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про 2 загиблих та 8 поранених. Серед постраждалих є 16-річний хлопець, який перебуває у вкрай важкому стані.