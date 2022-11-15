Можуть не визнати агресією: як НАТО відреагує на падіння ракети Росії у Польщі

Росія 15 листопада обстріляла ракетами територію Польщі. Формально своїми діями Кремль здійснив акт агресії проти країни НАТО.

В альянсі можуть різними способами відреагувати на такі дії окупантів, не обов'язково вважаючи це приводом для війни. Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Експерт зазначив, що російський ракетний обстріл Польщі у НАТО можуть розтлумачити не як безпосередньо збройну агресію проти Польщі, а як "російські агресивні дії невеликого порядку, недостатні, щоб оголошувати про якийсь новий негативний етап для Росії".

Це може призвести до негайних матеріальних наслідків. Зберігається вірогідність, що можуть бути вислані якісь особи, пов'язані з російською розвідкою в Польщі. Також може бути посилення Польщі новими засобами протиракетної оборони зі США,

– пояснив оглядач.

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На його думку, навіть якщо таке посилення Польщі реалізують через 2 місяці, це стане для Росії серйозною проблемою. Він вказав, що навіть раніше, коли Польща та Чехія розміщували у себе комплекси ПРО від США, це завжди призводило до "депресивної реакції" Кремля, бо йому по суті нічим відповісти.

"Вони могли б погратися у перегони озброєнь десь у Калінінградській області, але у них немає ні сил, ні ресурсів. Вони розуміють, що загалом шляхи ескалації вичерпані. Якщо Україну вони намагаються бомбити й вести бойові дії, то з Заходом, якщо вони не приймуть прагматичні рамки, воюватимуть до своєї поразки, А це те, чого вони не хочуть", – додав політолог.

З його слів, росіяни розуміють, що війна для них – це гарантована поразка, тому вони шукають для себе шляхи виходу з війни, щоб "не повертати вкрадене і не відповідати за свої злочини".

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