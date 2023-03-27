Росія обстріляла Слов'янськ, є загиблий: Зеленський показав охоплені вогнем авто у місті

Загарбники обстріляли Слов'янськ у Краматорську району Донецької області, внаслідок чого спалахнула пожежа та загинула одна людина. Глава нашої держави Володимир Зеленський показав кадри наслідків цього жахливого терористичного акту.

Понеділок, 27 лютого, як зазначив Президент України, розпочався з тероризму російських окупантів. Через обстріл Слов'янська спалахнуло декілька автівок та загинула людина.

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"Україна не пробачить"

За словами українського лідера, окрім загиблого є декілька постраждалих різного ступеня тяжкості. Станом на 11:55 на місці працювали усі відповідні служби. Зокрема, медики надавали медичну допомогу та тривав розбір завалів.

Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії,

– йдеться в повідомленні Зеленського.

Зауважимо, що цей же текст продубльовано англійською мовою. Вочевидь, для того, аби вкотре нагадати західним партнерам, що Росія є терористичною державою та Путін разом зі своїми прихвоснями має понести відповідальність за злочини проти України.

Наслідки удару окупантами по Слов'янську: відео з фейсбуку Зеленського

Близько 12:20 у ДСНС проінформували, що рятувальники ліквідували пожежі трьох авто після обстрілу Слов'янська. Разом з тим, як зазначили у пресслужбі, на місці атаки також врятовано людину, хоча є загиблий та постраждалі.

Також підтвердив цей терористичний акт Росії глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він лаконічно констатував, що рятувальна операція станом на 12:20 тривала.

Щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Росіяни вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С-300,

– мовиться в повідомленні.

Рятувальники працюють у Слов'янську на місці обстрілу: дивіться відео ДСНС

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