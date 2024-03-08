Ердоган прокоментував обстріл, під який потрапив Зеленський у Одесі

Володимир Зеленський 8 березня перебуває в Туреччині з візитом. На початку пресконференції Реджеп Таїп Ердоган згадав про ракетний обстріл, під який президент України потрапив 6 березня. Що сказав Ердоган – читайте на 24 Каналі.

Росія вгатила по одеському порту тоді, коли там перебувала українська та грецька делегації. У ЗМІ є різні дані, за скільки метрів ударила ракета, але в будь-якому випадку атака є дуже цинічною.

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Як Ердоган прокоментував обстріл Одеси

Вітаю вас. Маю приємність знов приймати пана Зеленського тут після липня минулого року. Хочу сказати йому та його делегації – ласкаво просимо. Хочу побажати, щоб усе минулося після ракетного обстрілу, під який потрапили пан Зеленський і пан Мінотакіс у середу,

– сказав він.

Також президент Туреччини висловив співчуття близьким українських громадян, які загинули за два роки війни.

Що говорять у світі про обстріл делегацій в Одесі

В ОП не виключили того, що окупанти могли обстріляти саме президента України. Адже ракета впала зовсім поруч, а кортеж відчув вибухову хвилю.

Сам Володимир Зеленський не здивувався. Він пояснив, що росіянам все одно, куди бити, і вони постійно демонструють це. Водночас журналісти указали: президент не раз був на передовій, але досі ракети не падали так близько від нього.

Грецький прем'єр сказав, що все відбулося дуже швидко, дипломати не встигли спуститися в укриття. За його словами, це найкраще нагадування про те, що війна триває не тільки на Сході.

У ЄС і США різко засудили інцидент. Урсула фон дер Ляєн назвала його новою спробою терору, але підкреслила: Росії не вдасться нікого залякати. А от президентка Молдови Мая Санду висловила занепокоєння. За її словами, удар нахабний і викликає тривогу.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу звернув увагу, що, згідно з міжнародними кодами, не заведено вбивати лідера країни-противника та громадянських лідерів. Хоча це не означає, що Росія не здатна порушити такі правила.