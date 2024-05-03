Ласий шматок для росіян: чи є небезпека для Одеси та Харкова

Мирні українські міста не перестають бути однією з основних цілей для атак окупантів. Останнім часом росіяни активно обстрілюють Харків та Одесу. Ворог може готуватись до наступу на ці населені пункти.

Офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що основна стратегія окупанта – змусити жителів Харкова й Одеси залишити свої міста. Росія транслює регулярні ІПСО, вкидаючи фейкові відео про те, що начебто там відбувається евакуація та жити далі у цих містах "неможливо". Він додав, що це так звана стратегія розм'якшення фронту.

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Чи є загроза для Одеси та Харкова

Березовець зазначив, що прямої небезпеки початку воєнних дій в Одесі зараз немає, адже російський Чорноморський флот фактично знищений та деморалізований. Загроза для Харкова ж існує.

Харків найбільш ласий шматок для росіян. Оскільки ми маємо величезний спільний кордон (з Росією – 24 Канал), то небезпека початку наступальної операції є абсолютно очевидною,

– сказав офіцер ЗСУ.

Чому Росія обстрілює Одесу

Російські військові останніми днями дуже сильно обстрілюють Одесу. Тарас Березовець вважає, що це така помста ворога, адже у перші місяці повномасштабного вторгнення місто майже не атакували.

Окупанти зрозуміли, що фронт на півдні рухатися не буде і шансів зайти в Одесу немає. Місто чітко проявило свою позицію проти окупантів. Їхні дії можна вважати актом помсти одеситам, які не скорилися перед Владіміром Путіним, бо в абсолютної більшості жителів антиросійські настрої,

– зауважив він.

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