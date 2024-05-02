Розстріляний квітень: Зеленський назвав моторошну кількість засобів, якими атакувала Росія

Росія продовжує завдавати цинічних ударів по території України. Окупанти атакують житлові будинки, енергетичні об'єкти та іншу критичну інфраструктуру.

Масовано атакував Україну ворог і у квітні. Лише протягом минулого місяця Росія випустила по території нашої країни сотні ракет, "Шахедів", а також понад 3 тисячі авіабомб.

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Окупанти не полишають терору мирних міст

Зеленський повідомив, що у квітні Росія не припиняла терору українських міст. Так, протягом минулого місяця ворог застосував для ударів по Україні:

понад 300 ракет різних типів,

майже 300 "Шахедів",

більше ніж 3200 керованих авіабомб.

Він додав, що щодня й щоночі від свідомого російського терору страждають українські міста й громади. Водночас Зеленський зауважив, що протистояти постійним атакам ворога допомагає підтримка лідерів країн світу, які посилюють протиповітряну оборону України та тиснуть санкціями на Кремль. Однак, багато людей також і загинуло, адже небо над нашою країною повністю не закрите.

Але багато життів, на жаль, забрані цими ударами. І лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту. Усі, хто працює заради сили захисту від Росії, є справжніми рятівниками життя,

– наголосив Зеленський.

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