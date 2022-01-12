Росія об'єднала НАТО та ЄС своїми "гарантіями", – Держдеп США

Росія несподівано для самої себе об'єднала Альянс та Євросоюз. Трапилось це через "гарантії безпеки", які висунули у Кремлі.

Про це розповіла заступниця держсекретаря США Венді Шерман. Вона зазначила, що у країні-агресорці не очікували такого результату.

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Росія не дала чіткої позиції щодо наступних перемовин

За словами Шерман, Росія об'єднала всю Європу та навіть країни, які не дотичні до НАТО. Мовиться про об'єднання навколо завершення агресивних дій Кремля.

"Один з ефектів, якого домоглася Росія і якого вона навряд чи очікувала – об'єднала всю Європу і країни-члени НАТО, і тих, хто не входить в Альянс навколо ідентичного набору принципів, очікувань і прихильності дипломатичному шляху врегулювання конфлікту", – наголосила вона.

Раніше у Держдепі США повідомили , що Росія так і не взяла на себе зобов'язання відвести війська від українських кордонів.

Як зауважила американська представниця, принципово нових заяв від Росії не пролунало. Також у Кремлі не погодились і не відмовилася від нового раунду перемовин Ради НАТО – Росія.

Усі ми, зокрема росіяни, маємо обговорити зі своїми урядами наступні кроки,

– підкреслила Шерман.

Перемовини Росії та США: головне

У Женеві завершилися 10 січня переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки". Вони тривали у закритому форматі.

Країна-агресорка вимагала гарантій, що Україна, а також Грузія, ніколи не будуть в Альянсі. Проте Венді Шерман наголосила, що закрити двері до НАТО не дозволять.

Уже 12 січня відбулися перемовини Росія – НАТО. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що не збираються йти на ультиматум Росії щодо нерозширення Альянсу.

Переговори за лінією ОБСЄ розпочнуться 13 січня. У них братимуть участь країни Євросоюзу, США та Росія.

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