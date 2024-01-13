Суттєвий виклик: як балістичні ракети з КНДР можуть ускладнити роботу нашій ППО
Росія намагається нарощувати свої військові потужності, зокрема звертаючись за допомогою до інших країн. У США навіть заявляли, що окупанти вже використовували по Україні ракети від КНДР. Тепер українські слідчі отримали попередні докази, що такий факт справді був.
Під час обстрілів Росія, ймовірно, використала північнокорейську ракету KN-23. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, додавши, що це не виключає той факт, що КНДР може надавати країні-агресорці ще й інші типи цієї зброї.
До теми Які балістичні ракети КНДР загрожують українським містам і чи може ППО їх перехоплювати
Які виклики постануть перед Україною
Передача північнокорейського озброєння Росії однозначно стане викликом для наших військових. Можна говорити про те, що якість цих засобів є низькою, однак їхня кількість є вагомим аргументом, який матиме вплив.
З військового погляду це однозначно загроза. Згадаймо, куди летіли балістичні, крилаті ракети Х-22, які теж не можна збити радянськими комплексами, які є в нашому розпорядженні. Вони летіли на захід і південь, тобто туди, де немає прикриття Patriot,
– підкреслив Денис Попович.
Крім цього, збільшення кількості ракет є викликом навіть для територій, які прикриті ЗРК Patriot і ЗРК SAMP-T. Вони здатні збивати цілі, але окупанти створюють ефект масовості, щоб так порушити купол нашої оборони.
Ще серйозніша загроза є для територій, які не прикриті цими системами. У будь-якому разі балістична ракета має велику швидкість, її дуже складно перехопити. Для цього потрібні спеціальні зенітно-ракетні комплекси.
Це суттєвий виклик, тому зараз ми порушуємо питання про підсилення системи ППО України. На жаль, Північна Корея збільшуватиме постачання Росії, бо це тоталітарні режими. Вони можуть вирішити все одним помахом пера. Для цього не потрібно багато дискусій, які тривають у західному світі,
– зауважив військовий оглядач.
КНДР передає зброю Росії: що відомо
- Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що Росія використовує під час обстрілів України північнокорейські ракети. Відповідно до результатів науково-технічної експертизи, окупанти 2 січня 2024 року випустили по центральній частині Харкова ракету малої дальності КНДР. Також Україна досліджує уламки інших ракет, які були випущені по Одесі.
- ГУР володіє фактами використання Росією зброї з КНДР. За словами Андрія Юсова, окупанти могли отримувати не тільки балістичні ракети, а й боєкомплект, снаряди, міни, артилерійські засоби. Збір інформації щодо цього триває, лише тоді Україна зможе дати свою оцінку.
- У Північній Кореї уже відреагували на такі повідомлення. Всі звинувачення назвали "безпідставними" та заявили, що не коментуватимуть закиди США. Дипломат КНДР також повторив тезу Кремля про те, що у всьому винна Америка, а Росія нібито захищає свою безпеку.