Путін хоче розмістити ядерну зброю в Білорусі: у США розповіли, якими будуть їхні дії

Росія заявила, що розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю. На це вже відреагували у США. Правда, прокоментували ситуацію вкрай обережно, кажуть журналісти.

Як зазначають у виданні, високопосадовець американської адміністрації переконав, відсутні загрози, які б свідчили про те, що Росія таки застосує ядерну зброю.

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Експерти, спілкуючись з журналістами, звернули увагу на один важливий момент. Росія завжди хизувалася тим, що не розгортає ядерну зброю за межами своїх кордонів. Цим вона буцімто виграшно відрізнялася від США.

Водночас високопоставлений чиновник американської адміністрації зауважив, що це питання назріло не вчора. Росія та Білорусь упродовж певного періоду говорили про передачу ядерної зброї.

Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО,

– зазначив чиновник.

Слід розуміти, що Путін не уточнював, коли Білорусь отримає ядерну зброю. Водночас зауважив, що Росія повинна добудувати сховище до 1 липня 2023 року. Ми ж нагадаємо, що межує Білорусь відразу з трьома країнами-членами НАТО. Мовиться про Польщу, Литву та Латвію.

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