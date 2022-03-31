Росія перекидає в Білорусь ракетні підрозділи, щоб збільшити інтенсивність обстрілів України

Росіяни планують збільшити інтенсивність обстрілів українських міст балістичними ракетами. Для цього вони й далі перекидають відповідні військові підрозділи у Білорусь.

Про це ввечері 31 березня повідомили у Генштабі ЗСУ. Там уточнили, що російські ракетні підрозділи напередодні прибули до війського аеродрому в Гомелі.

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Росія відправила у Гомель ще військових

За отриманою інформацією, Росія перекинула у Гомель 200 найманців. Туди привезли й 3 ракетних комплекси "Іскандер", а також 2 комплексів протиповітряної оборони "С- 300" для їх прикриття.

Дальність запуску ракет із "Іскандерів" сягає понад 500 кілометрів. Детальніше про ракети, якими ворог обстрілює Україну – читайте тут.

Як зазначили у Генштабі, окупанти хочуть збільшити інтенсивність обстрілів населених пунктів та об'єктів інфраструктури на території України. Раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, що ракету типу "Іскандер" ворог запускає дуже високо: вона робить дугу й на шаленій швидкості летить у задану ціль. Там наголосили, що наші захисники навчилися збивати такі ракети.

У Росії – все менше ракет

За даними Пентагону, станом на 29 березня окупанти вже використали проти України понад 1 370 ракет. Та є й відносно хороші новини – у ворога суттєво зменшується арсенал такого озброєння. При цьому, 50 – 60% російських ракет не досягають своєї мети: або падають, або влучають не туди.

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