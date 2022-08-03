росія перекидає десантників у Херсонську область, – Хлань

Російські окупанти перекидають десантні підрозділи на херсонський напрямок. Водночас українські захисники продовжують знищувати військову інфраструктуру ворога.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. За його словами, хоч росіяни продовжують перекидати війська на Херсонщину, про їхній наступ не йдеться.

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"У розрізі того, що наші Збройні Сили вже мають певну перевагу на лінії зіткнення і у знищенні тилових запасів ворога, окупант все ж таки перекидає свої сили, і якраз десантні підрозділи. Те, що повідомляється, – іде підсилення, незважаючи на зруйновані логістичні транспортні артерії, постачання і зброї, і боєкомплектів з Криму", – сказав він.

Хлань додав, що окупанти підсилюються, щоб збільшити свої оборонні можливості через просування ЗСУ. За його словами, наразі наші захисники продовжують знищувати військову інфраструктуру росії на Херсонському напрямку: завдають удари по складах, мостах та дорогах.

Хоч росіяни продовжують перекидати війська на Херсонщину, про їхній наступ не йдеться. Їм би спочатку поповнити запаси того, що було та вже знищено, –

зазначив Хлань.

Плани ворога в Україні:

Раніше Вадим Скібіцький заявляв, що росія формує ще одне ударне угруповання для війни в Україні. Це відбувається у Бєлгородській області.

На тимчасово окупованих територіях росіяни готуються до псевдореферендумів. Вони уточнюють списки виборців та навіть відкрили "дільниці".

При цьому в російській армії – значний брак кадрів. Найманців шукають у країнах Центральної Азії та навіть у в'язницях.

Окупанти перекидають велику кількість військ на територію окупованого Криму. Згодом їх планують використати проти ЗСУ на Півдні України.

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